Fudbal

SAHRANJEN LEGENDARNI DEN TANA: Na večni počinak ispraćen uz hor - ogroman broj velikana mu odao poslednju počast!

Новости онлине

19. 08. 2025. u 13:55

Nekadašnji fudbaler i predsednik Crvene zvezde Dobrivoje Tanasijević - Den Tana sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu.

САХРАЊЕН ЛЕГЕНДАРНИ ДЕН ТАНА: На вечни починак испраћен уз хор - огроман број великана му одао последњу почаст!

Foto: Z.Jovanović

Tanasijević je preminuo pre tri dana u 90. godini.

Sahrani su, između ostalih, prisustvovali i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, selektor Srbije Dragan Stojković, predsednik FSS Dragan Džajić, generalni sekretar FSS Branko Radujko, predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović, generalni direktor "crveno-belih" Zvezdan Terzić, sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela, tehnički direktor šampiona Srbije Marko Marin, prvi čovek FS Beograda Nikola Lazetić, reditelj Lordan Zafranović...

Ranije danas održana je komemoracija Tanasijeviću na stadionu "Rajko Mitić" u prisustvu porodice, prijatelja, čelnih ljudi Crvene zvezde, Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i brojnih legendi.

