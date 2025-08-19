SAHRANJEN LEGENDARNI DEN TANA: Na večni počinak ispraćen uz hor - ogroman broj velikana mu odao poslednju počast!
Nekadašnji fudbaler i predsednik Crvene zvezde Dobrivoje Tanasijević - Den Tana sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu.
Tanasijević je preminuo pre tri dana u 90. godini.
Sahrani su, između ostalih, prisustvovali i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, selektor Srbije Dragan Stojković, predsednik FSS Dragan Džajić, generalni sekretar FSS Branko Radujko, predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović, generalni direktor "crveno-belih" Zvezdan Terzić, sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela, tehnički direktor šampiona Srbije Marko Marin, prvi čovek FS Beograda Nikola Lazetić, reditelj Lordan Zafranović...
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ranije danas održana je komemoracija Tanasijeviću na stadionu "Rajko Mitić" u prisustvu porodice, prijatelja, čelnih ljudi Crvene zvezde, Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i brojnih legendi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.
18. 08. 2025. u 12:13
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)