TUGA! Preminuo mladi srpski fudbaler (24)
Tužna vest potresla je fudbalsku javnost u Srbiji.
Preminuo je mladi fudbaler Luka Popović (24). Brojni klubovi u kojima je nastupao oprostili su se od njega dirljivim porukama.
je za najboljeg strelca i igrača. "Bio je kapiten svoje generacije", napisali su...
Branio je boje 1. maja iz Rume, Timoka, Železničara, Radničkog iz Niša, kao i onog iz Obrenovca. Ipak, poslednji klub bio mu je Mokra Gora iz Zubinog Potoka.
FK Rudar iz Kosovske Mitrovice, gde je Popović takođe nastupao, opisao ga je kao skromnog, vrednog i poštenog mladića, uvek spremnog da pomogne.
- Luka nije bio samo fudbaler. On je bio dete našeg kluba, dete koje je raslo sa nama, napisali su iz Rudara. Podsetili su i na njegov talenat i istakli da je bio stub svoje generacije.
Pored pomenutih klubova, Popović je bio deo omladinske škole Čukaričkog, a nastupao je i za IMT, Zvezdaru, Grafičar, Radnički Novi Beograd, Borac iz Čačka i Lokomotivu iz Mladenovca. Vest o njegovoj smrti potvrdio je i Radnički Novi Beograd.
Uskoro opširnije
