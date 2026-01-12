KONAČNI TEKST BIĆE DOSTAVLJEN TRAMPU: Zelenski izdao važan nalog ukrajinskoj delegaciji

Srbija i Španija su priredili istinski vaterpolo spektakl na Evropskom prvenstvu 2026 u Beogradu, a konačan rezultat, 12:11 za "delfine", ozvaničio je staru istinu: možda su neki drugi trenutno prvaci planete i "starog kontinenta", ali Srbi su Srbi kada se o vaterpolu radi, kakva god da su vremena, ko god da je naspram njih, i kakve god da su odluke sudija. Ako je neko u ove naše vaterpoliste sumnjao posle neočekivane drame sa Holandijom na startu šampionata, ovaj spektakl je takvima sigurno "otvorio oči" pred završnicu takmičenja koja sledi.