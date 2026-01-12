KONAČNI TEKST BIĆE DOSTAVLJEN TRAMPU: Zelenski izdao važan nalog ukrajinskoj delegaciji
VLADIMIR Zelenski je izjavio da je naložio ukrajinskoj delegaciji da završi rad na dokumentu o američkim bezbednosnim garancijama.
Konačni tekst biće dostavljen na dalju diskusiju predsedniku SAD Donaldu Trampu.
- Ovo bi trebalo da bude dokument od istorijskog značaja, i to je upravo nivo koji tekst trenutno dostiže - napisao je na svom Telegram kanalu.
Tramp je ranije izjavio da Zelenski "nema karte" i da zavisi od podrške SAD.
Preporučujemo
"ZELENSKI NEMA ADUTE" Tramp: On ima samo mene
12. 01. 2026. u 12:46
ZELENSKI PREDLOŽIO PARLAMENTU: Produženje vanrednog stanja i mobilizacije
12. 01. 2026. u 11:02
"MI NE ODUGOVLAČIMO, ZA RAZLIKU OD RUSIJE" Zelenski sprema nove pregovore sa SAD
12. 01. 2026. u 08:44
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)