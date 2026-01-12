Svet

KONAČNI TEKST BIĆE DOSTAVLJEN TRAMPU: Zelenski izdao važan nalog ukrajinskoj delegaciji

Novosti online

12. 01. 2026. u 18:08

VLADIMIR Zelenski je izjavio da je naložio ukrajinskoj delegaciji da završi rad na dokumentu o američkim bezbednosnim garancijama.

КОНАЧНИ ТЕКСТ БИЋЕ ДОСТАВЉЕН ТРАМПУ: Зеленски издао важан налог украјинској делегацији

FOTO: Tanjug/AP

Konačni tekst biće dostavljen na dalju diskusiju predsedniku SAD Donaldu Trampu.

- Ovo bi trebalo da bude dokument od istorijskog značaja, i to je upravo nivo koji tekst trenutno dostiže - napisao je na svom Telegram kanalu.

Tramp je ranije izjavio da Zelenski "nema karte" i da zavisi od podrške SAD.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠTA SE SPREMA U EVROPI? Nemački general upozorava: Bacite se na posao... kad stvari postanu gadne, ostaćete sami!
Svet

0 0

ŠTA SE SPREMA U EVROPI? Nemački general upozorava: "Bacite se na posao... kad stvari postanu gadne, ostaćete sami!"

"NE treba mi međunarodno pravo", rekao je Donald Tramp u intervjuu za Njujork Tajms. Njegovo jedino ograničenje u odnosima s drugim zemljama? "Moj moral - ja. To je jedino što me može zaustaviti". Američki predsednik dalje napominje da će možda morati da bira između Grenlanda i NATO-a – dodajući da savez nije ništa bez Sjedinjenih Država.

12. 01. 2026. u 17:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA SE NIKOLA JOKIĆ VRAĆA NA TEREN?! Ovo su nojnovije informacije!

KADA SE NIKOLA JOKIĆ VRAĆA NA TEREN?! Ovo su nojnovije informacije!