ZAHAROVA U RIMU: Primabalerina iz Boljšog teatra gostuje u Italiji
POSLE otkazivanja nastupa na festivalu „Mađo Fjorentino“ u Firenci, zbog ukrajinskog protesta, zvezda Boljšog teatra Svetlana Zaharova, koju zovu i „Putinova omiljena balerina“, ipak će nastupiti u Rimu, u martu, na festivalu „Zvezde“.
Ova umetnica koja je i bivša poslanica Državne dume, član Jedinstvene Rusije, potpisala je predlog za aneksiju Krima 2014. godine. Uz to, članica je savetodavnog tela koje ruski predsednik koristi za kulturna pitanja, i tokom godina je od Vladimira Putina dobila nekoliko priznanja.
Zbog svega toga festival u Firenci joj je, posle ogorčenog pisma ukrajinske ambasade gradonačelnici Sari Funaro, uskratio gostoprimstvo, kao i njenom suprugu, violinisti Vadimu Rjepinu. Istovremeno, ruska ambasada objavila je post na društvenim mrežama u kojem je govorila o „rusofobiji“, o „ograničavanju kulturnog suvereniteta“ i o Vladimiru Zelenskom koji „ukrajinizuje“ Italiju. U istom tekstu se ukazuje i na evropski sitem finansiranja: EU je optužena da „podstiče sopstvenu korupciju i korupciju u Kijevu“ i mogla bi da „zatvori slavinu“, odnosno sredstva za manifestacije u kojima prisustvuju ruski umetnici koji se smatraju nepoželjnim.
Najava da će Svetlana Zaharova nastupiti u Italiji, 20. i 21. marta u „Auditorijumu Parko dela Muzika Enio Morikone“, kojim upravlja fondacija u vlasništvu opštine i regiona Lacio je retkost od početka rata u Ukrajini, zbog učestalih poziva na bojkot ruskih umetnika koji se nisu suprotstavili Putinu.
