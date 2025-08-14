GEST VREDAN DIVLJENJA! Neverovatno šta su roditelji Elšnika uradili pred Zvezda - Pafos (VIDEO)

FUdbaleri Crvene zvezde u utorak će igrati protiv Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona. Domaći klub imaće veliku podršku i iz Slovenije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Slovenački fudbaler Timi Maks Elšnik odigrao je dobro protiv Leha iz Poznanja, a protiv Kiprana će imati motiv više.

Kako su objavili iz Crvene zvezde, roditelji defanzivca krenuli su iz Slovenije biciklom krenuli za Beograd kako bi bodrili svog sina.

- Roditelji Timija Elšnika krenuli su biciklama iz Zlatoličja, Slovenija – mesta gde je počela njegova karijera, kako bi 19. avgusta bili na Marakani i podržali ga u plej-ofu Lige šampiona protiv Pafosa.

