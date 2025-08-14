Fudbal

GEST VREDAN DIVLJENJA! Neverovatno šta su roditelji Elšnika uradili pred Zvezda - Pafos (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 08. 2025. u 22:45

FUdbaleri Crvene zvezde u utorak će igrati protiv Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona. Domaći klub imaće veliku podršku i iz Slovenije.

ГЕСТ ВРЕДАН ДИВЉЕЊА! Невероватно шта су родитељи Елшника урадили пред Звезда - Пафос (ВИДЕО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Slovenački fudbaler Timi Maks Elšnik odigrao je dobro protiv Leha iz Poznanja, a protiv Kiprana će imati motiv više. 

Kako su objavili iz Crvene zvezde, roditelji defanzivca krenuli su  iz Slovenije biciklom krenuli za Beograd kako bi bodrili svog sina. 

- Roditelji Timija Elšnika krenuli su biciklama iz Zlatoličja, Slovenija – mesta gde je počela njegova karijera, kako bi 19. avgusta bili na Marakani i podržali ga u plej-ofu Lige šampiona protiv Pafosa.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)

VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)