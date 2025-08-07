Fudbal

NESTVARNE SCENE PRED STADIONOM: Evo šta su navijači uradili pred meč Partizan - Hibernijan (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 08. 2025. u 20:40

PARTIZAN od 21 čas igra sa škotskim Hibernijanom, a pred meč u Humskoj viđene su sjajne scene.

НЕСТВАРНЕ СЦЕНЕ ПРЕД СТАДИОНОМ: Ево шта су навијачи урадили пред меч Партизан - Хибернијан (ВИДЕО)

FOTO: M. Vukadinović

Za razliku od meča protiv Oleksandrije sada su stigli i navijači gostujuće ekipe. Oni su ceo dan proveli u Beogradu, a incidenata nije bilo. 

Da nas dobra atmosfera na stadionu očekuje pokazale su i scene ispred istog. 

Navijači Partizana i Hibernijana su razmenili šalove, i to uz pomoć - policije koja je bila između dve grupe pristalica.

