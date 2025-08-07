NESTVARNE SCENE PRED STADIONOM: Evo šta su navijači uradili pred meč Partizan - Hibernijan (VIDEO)

PARTIZAN od 21 čas igra sa škotskim Hibernijanom, a pred meč u Humskoj viđene su sjajne scene.

FOTO: M. Vukadinović

Za razliku od meča protiv Oleksandrije sada su stigli i navijači gostujuće ekipe. Oni su ceo dan proveli u Beogradu, a incidenata nije bilo.

Da nas dobra atmosfera na stadionu očekuje pokazale su i scene ispred istog.

Sjajna scena viđena je uoči utakmice Partizana i Hibernijana.



Navijači srpskog i škotskog kluba su zamenili šalove - uz pomoć policije.



Fenomenalna atmosfera danas vlada u Beogradu, a još bolja nas očekuje večeras na stadionu Partizana.#AdmiralBet #fkp #fkpartizan pic.twitter.com/5ZDxc59iVC — AdmiralBet (@admiralbetrs) August 7, 2025

Navijači Partizana i Hibernijana su razmenili šalove, i to uz pomoć - policije koja je bila između dve grupe pristalica.

