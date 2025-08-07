NESTVARNE SCENE PRED STADIONOM: Evo šta su navijači uradili pred meč Partizan - Hibernijan (VIDEO)
PARTIZAN od 21 čas igra sa škotskim Hibernijanom, a pred meč u Humskoj viđene su sjajne scene.
Za razliku od meča protiv Oleksandrije sada su stigli i navijači gostujuće ekipe. Oni su ceo dan proveli u Beogradu, a incidenata nije bilo.
Da nas dobra atmosfera na stadionu očekuje pokazale su i scene ispred istog.
Navijači Partizana i Hibernijana su razmenili šalove, i to uz pomoć - policije koja je bila između dve grupe pristalica.
