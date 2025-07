SVETLO NA KRAJU TUNELA: Šta dolazak Domenika Mesine donosi srpskom fudbalu ?

DUGAČAK je i taman tunel u kojem se nalazi sroski fudbal sa "ljudima u crnom" i pištaljkama u ustima. Javna je tajna da je upravo suđenje najveći kamen spoticanja kada pričamo o regularnosti takmičenja u sportu koji se upinje da u Srbiji bude popularniji od košarke, tenisa i vaterpola.

Foto: FSS

Fudbalski savez Srbije je odlučio da upali svetlo na kraju tog tunela i dovede 63-godišnjeg Italijana Domenika Mesinu, bivšeg italijanskog sudiju, da prvi put kao stranac u istoriji našeg fudbala vodi sudijsku organizaciju.

U njoj decenijama sede ljudi potpuno imuni na stvari koje običan svet vidi svojim očima i komentariše kao sporne. U njoj sede ljudi podložni raznim vrstama pritisaka koji nisu "gadljivi" na bilo koju vrstu kontrausluga. U njoj sede i ljudi sa FIFA znakom na grudima koji, kada nisu po volji moćnicima u fudbalskoj organizaciji, nemaju priliku da sude u rođenoj zemlji. Konkretno, pričamo o Srđanu Jovanoviću kojem je, gle apsurda, mentor u ime UEFA do skoro bio baš Domeniko Mesina, koji valjda ima u nekom svom tefteru ima imena onih koji su zagorčali život i karijeru Jovanoviću...

Kao što reče pre dva dana na Mesininoj promociji generalni sekretar FSS Branko Radujko, naša kuća fudbala nije izmislila ništa novo dovođenjem stranca na čelo sudijske komisije. Pre FSS to je uradilo još najmanje 15 drugih saveza širom Evrope, a "Novosti" vam donose samo neka imena ljudi koji je UEFA poslala da u drugim zemljama vode računa da lige u suđenje budu regularni.

Domeniko Mesina je do pre dve nedelje bio šef sudijama na Kipru, na kojem je do pre dva dana radio i Srbin Igor Radojčić kao instruktor za VAR tehnologiju, inače najzaslužniji što je ona brzo i efikasno počela da radi i kod nas. Najduži staž ima Grk Kiros Vasaras, koji čak osam godina vodi sudijsku organizaciju u Rumuniji. U Hrvatskoj brigu o sudijama vodi Francuz Bertran Lajek, u Azerbejdžanu Belgijanac Frank de Blekere, u Gruziji Turčin Čunejt Čakir, u Austriji Mađar Viktor Kašai, dok u Grčkoj čak trojica ljudi rade sa sudijama. To su Francuz Stefan Lanoj, zatim Italijan Paolo Valeri zadužen za VAR, a Španac Roberto Alonso Fernandez brine o pomoćnim arbitrima. U Rusiji već nekoliko godina o sudijama vode računa naš Milorad Mažić, kao i Dalibor Đurđević zadužen za VAR. Interesantno je da je u Švajcarskoj na čelu Letonac Markus Nobs.