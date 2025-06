BLAGOJEVIĆ SE OGLASIO NAKON POBEDE: Pohvalio mlade igrače Partizana, pa najavio novitete

Zadovoljan sam energijom koju ovi momci pokazuju od početka priprema, jer je svaki trening odrađen maksimalno, izjavio je trener Partizana Srđan Blagojević posle pobede na prijateljskom meču protiv niškog Radničkog.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Partizana su u subotu savladali Radnički 1:0 u u prvom pripremnom meču za novu sezonu.

- Sada ide malo lakše, budući da radimo zajedno već šest meseci i naslanjamo se na principe igre pokušavajući da implementiramo nove igrače koji su pridošli. Protiv Radničkog smo mogli da vidimo Mateju Milovanovića koji je pokazao da ima kvalitet i da će nam pomoći u nastupajućem prvenstvu, rekao je Blagojević, preneo je zvanični sajt kluba.

- Paralelno sa radom na terenu, radimo i van njega kako bismo ojačali tim, tako da u narednim danima možemo očekivati novitete i verujem da ćemo biti jači iz dan u dan. Pohvaljujem, naravno, i sve mlade igrače koji odlično rade. Oni predstavljaju perspektivu kluba i od njih zavisi koliko će napredovati, a ukoliko nastave da rade kao do sada očekujem samo lepe stvari od njih, dodao je Blagojević.

Kapitensku traku na meču protiv Radničkog nosio je Vanja Dragojević, a potom Bibars Natho.

- Razgovarali smo u klubu na tu temu, imamo više varijanti. Natho je dugi niz godina ovde, igrač je sa autoritetom i ima svoju težinu i on će, svakako, biti jedan od kapitena, ali će to biti neko od mlađih igrača. Ono što smo videli na meču protiv Radničkog - Dragojević u prvom, Natho u drugom, to je otprilike neka kombinacija, otkrio je Blagojević.



Dragojević je izjavio da mu se ispunio san da ponese kapitensku traku Partizana.

- San svakog dečaka iz Omladinske škole je da zaigra za prvi tim i ponese kapitensku traku, a nisam mogao da zamislim da će to biti ovako brzo i zahvalan sam svima u klubu na ukazanom poverenju", rekao je Dragojević.

Jedini gol na utakmici protiv Radničkog postigao je Bogdan Kostić.

- Osećaj je fenomenalan. Čestitam celoj ekipi na pobedi i dobroj igri koju smo prikazali, a gol je došao kao kruna svega toga. Čim dobijete priliku kao mlad igrač imate želju da se prikažete u dobrom svetlu, kako golom tako i asistencijom. Nadam se da ćemo već u četvrtak u drugoj pripremnoj utakmici protiv Rodina iz Moskve prikazati još bolju igru, istakao je Kostić.



