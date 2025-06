"ZA RADOMIRA ANTIĆA": Emotivni Veljko Paunović! Srbin napravio veliki uspeh pa otvorio dušu...

VELjKO Paunović nastavlja da niže fudbalske uspehe, a najnoviji je posvetio Radomiru Antiću i fudbaleru Peteru Dubovskom.

FOTO: M. Vukadinović

Bio je srpski trener deo Real Ovijeda 2001. godine kada je klub ispao iz Primere, a sada ga je kao trener vratio u La ligu.

Bio je izuzetno emotivan na konferenciji za medije koja je usledila nakon velikog uspeha Ovijeda.

- Uspeli smo. Želim da posvetim ovu pobedu ljudima koji više fizički nisu sa nama. Ovo je za velikog gospodina Radomira Antića, ovo je i za Dubovskog.

Podsetimo, Peter Dubovski je bivši slovački fudbaler koji je nastupao za Ovijedo od 1995. do 2000. godine. On je tragično izgubio život u 29. godini kada je na letovanju na Tajlandu pao sa litice dok je fotografisao vodopad.

Zahvalio se Paunović i prethodnom stručnom štabu tima.

- Kada smo mi preuzeli tim, već je bilo urađeno mnogo dobrih stvari. Sada želim da uživam. Nosio sam i živeo sam sa trnom u oku 24 godine. Tri meseca nisam video svoju porodicu od kad sam preuzeo tim. Razumeli su da sam morao da se posvetim nečemu što prevazilazi nas same, a to je da zalečim jednu veliku emotivnu ranu koju sam imao do večeras, iskren je Paunović.

- Ovijedo se vraća tamo gde pripada, zbog navijača, zbog fudbalskog duha grada, zbog istorije. Od početka sam znao da ovu priliku ne smem da propustim, dodao je srpski trener.

