NOVI POTPISI U HUMSKOJ! Partizan "parafirao" tandem

FUDBALSKI klub Partizan potpisao je nove, petogodišnje ugovore sa dvojicom najperspektivnijih igrača iz Omladinske škole - Vanjom Dragojevićem i Ognjenom Ugrešićem.

FOTO: FK Partizan

Njih dvojica su zajedno napravili prve fudbalske korake na terenima Omladinske škole Partizana, zajedno su prolazili kroz sve selekcije – rame uz rame, delili radost pobeda i težinu poraza. Zajedno su osvajali turnire, postajali prvaci liga u mlađim kategorijama i pre dve godine potpisali prve profesionalne ugovore. Danas su tu, sa petogodišnjim ugovorima, kao prvotimci kluba iz Humske.

- Osećaj je sjajan, ostvario se dečački san - rekao je Vanja Dragojević nakon potpisa i dodao:

- Ovo je samo dodatni podsticaj da radim još više i još jače i da pokažem da to zaslužujem. Nisam razmišljao ni trenutak, nije bilo dileme – to se ne odbija, niti se o tome razmišlja. Ciljevi u narednom periodu su što bolji rezultati, što bolje partije i, ako Bog da, titula sledeće godine! - istakao je vezista crno-belih.

Slične emocije deli i Ognjen Ugrešić.

- Presrećan sam što sam produžio ugovor sa klubom koji volim najviše na svetu. To je nešto o čemu sam sanjao ceo život – da što duže budem u Partizanu i da dođem do prvog tima. Dobio sam šansu, odigrao nekoliko dobrih utakmica, zadovoljan sam što klub veruje u mene i što mi je pružio poverenje kroz novi ugovor. Vanja i ja smo Grobari ceo život, zajedno igramo tokom čitavog odrastanja, kroz sve kategorije smo prošli zajedno i presrećan sam što smo zajedno i u ovom trenutku kada potpisujemo ugovore do 2030 - istakao je Ugrešić, a preneo sajt FK Partizan.

Produžetkom ugovora Partizan potvrđuje strateško opredeljenje da se budućnost prvog tima gradi na igračima poniklim u Omladinskoj školi.

