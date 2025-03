"ANDRIJA DA ODE...." Tumbaković slomljen nakon smrti Delibašića

Potresno je primio vest o smrti Andrije Delibašića bivši trener Partizana, Ljubiša Tumbaković.

FOTO: N. Paraušić

- Ne mogu da verujem... Jednostavno, ne mogu. Zatekli ste me. Andrija da ode... Bio je topla duša, veliki borac, veliki radnik. Pravili smo zajedno obrise Partizana koji će dugo vladati našim fudbalom. Pamtiću ga po lepom. Zaista je bio sjajan momak. U šoku sam. Da tako brzo prođe vreme od kako je Delibašić prošao put od fudbalera, zatim i trenera, do sada, do kraja njegovog života. Ovo je strašno. Ne mogu više da pričam, oprostite - rekao je on za Sportal.