JEDAN UDVARAČ POKUŠAVA DA OSVOJI MOJE SRCE: Vesna Zmijanac sumirala utiske nakon tri rasprodata koncerta u Beogradu (FOTO)

JEDNA od najvećih estradno-muzičkih folk zvezda nekadašnje Jugoslavije Vesna Zmijanac sumirala je utiske nakon tri rasprodata koncerta u Beogradskoj areni, kojima je još jednom potvrdila da njene pesme i danas zauzimaju posebno mesto u srcima publike.

Foto: ATA Images/M. M.

U razgovoru za „Večernje novosti“ pevačica je govorila o privatnom životu, otkrila da postoji muškarac koji pokušava da osvoji njeno srce, ali i najavila nastavak velike regionalne turneje povodom pola veka karijere.

Iako važi za ženu koja je tokom decenija na estradi osvojila brojna srca, Vesna otkriva da joj muškarci danas ne prilaze tako lako.

– Ne udvaraju mi se muškarci, izgleda da me se plaše. Ipak, imam jednog udvarača. Postoji neka hemija, videćemo šta će biti od toga. Još ga nisam upoznala sa Nikolijom – otkrila je Vesna za naš list, ne skrivajući da u njenom životu ipak ima mesta za nova poznanstva i emocije. Foto: ATA Images/M. M.

Dok privatni život čuva od prevelike radoznalosti, publika s nestrpljenjem očekuje nova druženja sa pevačicom koja je tokom karijere iznedrila brojne hitove. Vesna smatra da u današnjoj eri hiperprodukcije nedostaje kvalitetnih pesama, zbog čega se publika rado vraća proverenim numerama koje su obeležile različite generacije.

– Danas se mnogo snima, ali kvalitetnih pesama nema dovoljno. Dok se ne pojave one prave, pevaćemo moje stare hitove. Ljudi ih vole, znaju svaku reč i to je ono što me najviše raduje – poručuje pevačica.

Vesnina „Zlatna turneja – 50 godina karijere“ nastavlja se već 28. novembra ove godine velikim koncertom u areni „Boris Trajkovski“ u Skoplju, što će biti njen prvi veliki nastup posle trijumfa u Beogradu. Nakon toga, 19. decembra, sledi susret sa publikom u sarajevskoj olimpijskoj dvorani „Zetra“, pod nazivom „Kad zamirišu jorgovani“. Foto: ATA Images/M. M.

Regionalna turneja nastavlja se i naredne godine, kada Vesnu 20. februara očekuje koncert u Ljubljani, u dvorani „Gospodarsko rastavišče“. Posle pet decenija na muzičkoj sceni, njene pesme nastavljaju da žive, a publika joj iznova potvrđuje da neke emocije i melodije ne poznaju granice ni vreme.

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