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OKUPIO ESTRADU: Mirzu Malkoča podržao Keba i druge brojne kolege (FOTO)

Душан Цакић

14. 10. 2026. u 20:56

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PEVAČ iz Bosne i Hercegovine Mirza Malkoč predstavio je u Beogradu dve nove pesme, "Bijeli ruzmarin" i "Mlada damo", a promocija je okupila brojne predstavnike estrade iz Srbije i regiona.

ОКУПИО ЕСТРАДУ: Мирзу Малкоча подржао Кеба и друге бројне колеге (ФОТО)

Foto: Novosti

Među gostima koji su došli da podrže njegov novi muzički početak bili su folk zvezda Dragan Kojić Keba, pevač Nenad Jovanović Blizanac, kao i voditeljka Dragana Katić.

Malkoč je ovim susretom u prestonici najavio nove korake u svojoj karijeri, sa željom da dodatno učvrsti svoje mesto na muzičkoj sceni i približi se publici u Srbiji i širom regiona.

Foto: Novosti

Nove numere predstavljaju važan deo njegovih planova za naredni period, tokom kojeg želi da nastavi da gradi karijeru i širi krug slušalaca.

Foto: Фото: Новости

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Podrška kolega i prisustvo poznatih estradnih imena obeležili su promociju, koja je bila prilika da Mirza predstavi svoj novi repertoar i najavi ambicije za budućnost.

 

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