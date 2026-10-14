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KONCERT PRAVIM ZBOG PUBLIKE, A NE ZBOG GOSTIJU: Fanovi sa Željkom Šašićem pevali uglas svaki stih (FOTO)

Душан Цакић

14. 10. 2026. u 21:03

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FOLK zvezda Željko Šašić održao je večeras solistički koncert "Mali je ovo grad" u MTS dvorani, gde je sa publikom podelio veče ispunjeno muzikom, emocijama i velikim hitovima koji su obeležili njegovu karijeru.

КОНЦЕРТ ПРАВИМ ЗБОГ ПУБЛИКЕ, А НЕ ЗБОГ ГОСТИЈУ: Фанови са Жељком Шашићем певали углас сваки стих (ФОТО)

Foto: ATA Images/A. A.

Od prvih taktova bilo je jasno da su se okupili oni koji njegove pesme dobro znaju, pa je publika sa pevačem pevala gotovo svaku numeru, od prve do poslednje reči.

Ređali su se dobro poznati hitovi „Gori more, tope se planine“, „Ona priča života moga“, „Mali je ovo grad“ i mnoge druge pesme koje su obeležile različite periode njegove karijere. Svaka numera izazivala je novo oduševljenje u dvorani, a za Šašića je upravo ta razmena energije sa publikom bila u prvom planu.

Foto: ATA Images/A. A.

Posle koncerta, u razgovoru za „Večernje novosti“, pevač je istakao da je koncert pre svega posvetio onima zbog kojih se i bavi muzikom.

– Koncert pravim zbog publike, a ne zbog gostiju – poručio je Šašić, jasno stavljajući do znanja da su njegove pesme i ljudi koji ih godinama slušaju najvažniji deo ove večeri.

Foto: ATA Images/A. A.

Iako je iza njega bio veliki nastup, Šašić je otkrio da nije imao tremu. Kako je objasnio, gotovo ceo dan proveo je u bekstejdžu dvorane, pripremajući se za izlazak na scenu i koncert koji je dugo očekivao.

Među poznatim ličnostima koje su došle da podrže pevača bili su njegove kolege Teodora Toković i Miloš Radovanović, voditeljka Bojana Lazić, kao i njegova ćerka Sofija Šašić, koja je bila uz oca tokom ove posebne večeri.

 

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