BOEMSKA PRIČA O NEUZVRAĆENOJ LJUBAVI: Mirza Malkoč sa devojkom i ruzmarinom krenuo u estradnu orbitu (FOTO)
PEVAČ Mirza Malkoč, jedan od najatraktivnijih i najpopularnijih mladih izvođača iz Bosne i Hercegovine, upriličio je promociju dve nove pesme, „Bijeli ruzmarin“ i „Mlada damo“, kojima publici donosi dve različite, ali emotivno snažne ljubavne priče.
Govoreći o novim numerama, Mirza ističe da „Bijeli ruzmarin“ nosi prepoznatljiv boemski duh i govori o osećanjima sa kojima se mnogi mogu poistovetiti.
– Prava je boemska pesma. Mislim da je većina nas tokom života doživela nesrećnu ili neuzvraćenu ljubav, a upravo o tome govori ova numera. Verujem da će se mnogi prepoznati u njenoj priči – kaže Malkoč za "Večernje novosti".
Sa druge strane, pesma „Mlada damo“ posvećena je ženama koje su bile povređene u ljubavi, a pevač im poručuje da ne treba da gube veru u sebe, već da hrabro nastave dalje.
– Upućena je svim ženama i damama koje su doživele razočaranje u ljubavi. Moja poruka im je da uvek treba da idu uzdignute glave, da nastave svojim putem i pronađu novo mesto za sebe, kao i novu sreću.
Promociju su svojim prisustvom uveličale i kolege i prijatelji iz sveta muzike. Podršku mladom pevaču pružili su folk zvezda Dragan Kojić Keba i pevač Nenad Jovanović Blizanac, dok je među prisutnima bila i poznata televizijska voditeljka Dragana Katić.
Malkoč ne krije ambicije da nastavi da gradi karijeru i van granica Bosne i Hercegovine, sa posebnim fokusom na Srbiju i region.
Novim pesmama želi da se približi široj publici, a emotivne teme, koje su oduvek bile bliske ljubiteljima narodne muzike, videće kao jedan od važnih oslonaca na tom putu.
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