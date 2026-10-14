BOEMSKA PRIČA O NEUZVRAĆENOJ LJUBAVI: Mirza Malkoč sa devojkom i ruzmarinom krenuo u estradnu orbitu (FOTO)

PEVAČ Mirza Malkoč, jedan od najatraktivnijih i najpopularnijih mladih izvođača iz Bosne i Hercegovine, upriličio je promociju dve nove pesme, „Bijeli ruzmarin“ i „Mlada damo“, kojima publici donosi dve različite, ali emotivno snažne ljubavne priče.

Foto: Novosti

Govoreći o novim numerama, Mirza ističe da „Bijeli ruzmarin“ nosi prepoznatljiv boemski duh i govori o osećanjima sa kojima se mnogi mogu poistovetiti.

– Prava je boemska pesma. Mislim da je većina nas tokom života doživela nesrećnu ili neuzvraćenu ljubav, a upravo o tome govori ova numera. Verujem da će se mnogi prepoznati u njenoj priči – kaže Malkoč za "Večernje novosti". Foto: Novosti

Sa druge strane, pesma „Mlada damo“ posvećena je ženama koje su bile povređene u ljubavi, a pevač im poručuje da ne treba da gube veru u sebe, već da hrabro nastave dalje.

– Upućena je svim ženama i damama koje su doživele razočaranje u ljubavi. Moja poruka im je da uvek treba da idu uzdignute glave, da nastave svojim putem i pronađu novo mesto za sebe, kao i novu sreću. Foto: Novosti

Promociju su svojim prisustvom uveličale i kolege i prijatelji iz sveta muzike. Podršku mladom pevaču pružili su folk zvezda Dragan Kojić Keba i pevač Nenad Jovanović Blizanac, dok je među prisutnima bila i poznata televizijska voditeljka Dragana Katić. Foto: Novosti

Malkoč ne krije ambicije da nastavi da gradi karijeru i van granica Bosne i Hercegovine, sa posebnim fokusom na Srbiju i region. Foto: Novosti

Novim pesmama želi da se približi široj publici, a emotivne teme, koje su oduvek bile bliske ljubiteljima narodne muzike, videće kao jedan od važnih oslonaca na tom putu.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć