PESME SU PRONAŠLE PUT DO SVIH SRCA, NEKAKO S PROLEĆA: "Crvena jabuka" u martu sledeće godine ponovo pred beogradskom publikom (FOTO)
POSLE dva rasprodata koncerta u beogradskom Sava centru u novembru prošle godine, rok grupa „Crvena jabuka“ ponovo će obradovati beogradsku publiku.
Kultni sastav predvođen frontmenom i pevačem Draženom Žerićem Žerom nastupiće 20. marta 2027. godine, na samom pragu proleća, uz brojne hitove koji su obeležili više generacija.
Publika će imati priliku da u jednom dahu zapeva uz „Tugu nesreću“, „Volio bih da si tu“, „Nekako s proljeća“, „Ima nešto od srca do srca“, „Bježi kišo s prozora“, „Dirliju“ i mnoge druge pesme iz bogatog opusa benda.
- Beograd ima posebnu energiju i posebnu vezu sa „Crvenom jabukom“. Kada publika zapeva sa nama, onda znamo da su pesme pronašle put do srca. Radujemo se novom susretu i koncertu koji ćemo zajedno napraviti - rekao je Žera za „Novosti“.
Proleće će tako u Beogradu početi uz dobro poznate stihove i melodije, nekako u skladu sa ovih godišnjim dobom.
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