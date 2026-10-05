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PESME SU PRONAŠLE PUT DO SVIH SRCA, NEKAKO S PROLEĆA: "Crvena jabuka" u martu sledeće godine ponovo pred beogradskom publikom (FOTO)

Dušan Cakić

05. 10. 2026. u 22:10

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POSLE dva rasprodata koncerta u beogradskom Sava centru u novembru prošle godine, rok grupa „Crvena jabuka“ ponovo će obradovati beogradsku publiku.

ПЕСМЕ СУ ПРОНАШЛЕ ПУТ ДО СВИХ СРЦА, НЕКАКО С ПРОЛЕЋА: Црвена јабука у марту следеће године поново пред београдском публиком (ФОТО)

Foto: Marina Pešić

Kultni sastav predvođen frontmenom i pevačem Draženom Žerićem Žerom nastupiće 20. marta 2027. godine, na samom pragu proleća, uz brojne hitove koji su obeležili više generacija.

Publika će imati priliku da u jednom dahu zapeva uz „Tugu nesreću“, „Volio bih da si tu“, „Nekako s proljeća“, „Ima nešto od srca do srca“, „Bježi kišo s prozora“, „Dirliju“ i mnoge druge pesme iz bogatog opusa benda.

- Beograd ima posebnu energiju i posebnu vezu sa „Crvenom jabukom“. Kada publika zapeva sa nama, onda znamo da su pesme pronašle put do srca. Radujemo se novom susretu i koncertu koji ćemo zajedno napraviti - rekao je Žera za „Novosti“.

Foto: Marina Pešić

Proleće će tako u Beogradu početi uz dobro poznate stihove i melodije, nekako u skladu sa ovih godišnjim dobom.

 

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