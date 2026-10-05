MUZIČKO VEČE SA POSEBNOM MISIJOM: "Chegi" bend okuplja 20 muzičara i donira prihod u humanitarne svrhe (FOTO)

JEDNA od najboljih bendova u Srbiji i regionu, "Chegi" bend priprema spektakularno muzičko veče posvećeno najlepšim pesmama sa prostora bivše Jugoslavije, a ceo prihod od koncerta biće udvostručen i doniran u humanitarne svrhe.

Foto: Privatna arhiva

Bend je zakazao svoj prvi solistički koncert u Beogradu, koji će biti održan 10. decembra u MTS Dvorani. Publiku očekuje posebno muzičko veče posvećeno najlepšim pesmama sa prostora bivše Jugoslavije, uz veliki broj muzičara na sceni, atraktivnu produkciju i prepoznatljivu energiju benda.

Koncert je zamišljen kao pravo audio-vizuelno putovanje kroz vreme, od bezvremenskih hitova sa prostora EX-YU do autorskih pesama benda. Poseban akcenat biće na emociji, višeglasnim aranžmanima i zvuku koji će poznate melodije predstaviti u potpuno novom ruhu. Foto: Privatna arhiva

Na bini MTS dvorane nastupiće čak 20 vrhunskih, školovanih muzičara, a jedan od posebnih trenutaka večeri biće nastup svetskog šampiona u sviranju klasične harmonike. Uz moćne višeglasne aranžmane, publiku očekuju vrhunska energija i produkcija koja će koncert pretvoriti u pravi spektakl.

- Ovo čekamo ceo život. Pesme uz koje su se naši roditelji zaljubili. Pesme uz koje smo mi odrasli. Sve u jednoj večeri. 10. decembra u mts Dvorani sviramo prvi solistički koncert u Beogradu. „Evolucija EX-YU muzike” je putovanje kroz decenije muzike koja nas je sve odgajila. Te večeri peva cela dvorana - poručio je Stefan Čeganjac frontmen benda i dodao:

- Odlučili smo, pošto je prvi solistički koncert, da sav prihod dupliramo od naših sredstava i doniramo u humanitarne svrhe.

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