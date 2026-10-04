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RUŽNI KOMENTARI ME NEKAD POVREDE, A NEKAD NE: Tamara Milutinović otkrila kako izgleda njena svakodnevica iza scene (FOTO)

Dušan Cakić

04. 10. 2026. u 15:10

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POPULARNA pevačica Tamara Milutinović sinoć je nastupala u jednoj beogradskoj kafani, a pre nastupa za "Večernje novosti" otkrila je i neke detalje iz svakodnevnog života koji javnosti nisu uvek poznati.

РУЖНИ КОМЕНТАРИ МЕ НЕКАД ПОВРЕДЕ, А НЕКАД НЕ: Тамара Милутиновић открила како изгледа њена свакодневица иза сцене (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Iako je njen posao vezan za nastupe, putovanja i brojne obaveze, Tamari je porodica na prvom mestu. Pre nego što se spremi za nastup, najpre se pobrine da njena ćerkica bude zbrinuta.

– Prvo ćerku Emili spremim i stavima da spava, a onda sam se spremila. Ona odmah zaspi i spava kada se ja vratim sa nastupa – ispričala je pevačica.

Foto: Privatna arhiva

Tamara se trudi i da njena naslednica odmalena upozna porodične običaje i tradiciju, pa je često vodi u rodni kraj. Ove godine u njihovom domu već je završen najveći deo posla oko zimnice.

– Završili smo sve sa zimnicom. Nismo nešto mnogo pravili ove godine, spremali smo džem i ajvar, a čekamo da se stavi kupus. Muškarci su zaduženi za rakiju. Ja negujem tradiciju i uvek odvedem dete tamo da gleda i da se polako nauči.

Pevačica se osvrnula i na priče koje se povremeno pojavljuju u javnosti o njenom braku sa fudbalerom Darko Jevtićem. Kako kaže, vremenom je naučila da ne obraća previše pažnje na naslove i komentare, iako priznaje da je ponekad zabole kada pročita nešto što nije istina.

– Kad si dugo u ovom poslu, a ja sam stvarno dugo u ovom poslu, verovatno mnogo ljudi to i ne zna, nekako se navikneš na sve te stvari. Meni je sve to postalo normalno da pročitam. Više i ne čitam te komentare. Verujte mi, da me ljudi ne pitaju, ne bih zapravo ni znala da se o tome piše i govori. Povrede me ti komentari, da, povrede me ponekad. Darko to uopšte ne komentariše – iskrena je bila Tamara.

Foto: Privatna arhiva

Ipak, od svih reči koje je tokom karijere čula, jedan kompliment joj je posebno ostao u sećanju.

– Jedan kolega mi je rekao da bi voleo da mu ćerka bude kao ja kada poraste. Za mene je to jako veliki kompliment i to baš pamtim.

Foto: Privatna arhiva

Kako Tamarina i Darkova ćerka Emili raste, sve je bliži i trenutak kada će jednog dana poželeti da izađe u grad sa društvom. Tamara već sada priznaje da joj ta pomisao nije nimalo jednostavna, ali se šali da će bar imati „svoje ljude“ na terenu.

– Joj, iskreno, ne znam kako ću to podneti. Ali, srećom, kaže jedna pesma: „Do zore rade klubovi, drže ih moji drugovi“. To je moja sreća, što ću znati u svakom trenutku gde je. Neću biti detektiv, ali će mi javiti, kao što bi mi javili i da se moj muž negde pojavi - poručila je pevačica kroz osmeh.

 

BONUS VIDEO:

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