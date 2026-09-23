NEKE PESME DOBIJAJU POTPUNO DRUGU ATMOSFERU: Frontmen grupe "Divlje jagode" Zele Lipovača o koncertu i akustičnim verzijama hitova (FOTO)

ROK grupa "Divlje jagode" 22. oktobra održaće veliki koncert pod simboličnim nazivom "Sa malo struje" u MTS dvorani, a posle pet decenija na muzičkoj sceni, publika će imati priliku da njihove poznate pesme čuje u nešto drugačijem izdanju.

Foto: ATA Images/T.K.

Frontmen i gitarista benda Sead Zele Lipovača otkriva za „Večernje novosti“ da je ideja da koncert bude u akustičnoj formi, sa „malo struje“, što će poznatim kompozicijama doneti drugačiju atmosferu.

Posle toliko godina, za Zeleta je ovo i prilika da se vrate pesmama koje su obeležile različite periode karijere, ali i da se iz kataloga „Divljih jagoda“ izvuku kompozicije koje publika nije često imala priliku da čuje uživo.

- Posle 50 godina, čovek ima potrebu da se vrati nekim pesmama i da ih pogleda iz drugog ugla. Zato smo i poželeli da ovaj koncert bude malo drugačiji. U akustičnoj formi, sa malo struje, mnoge naše pesme dobijaju potpuno drugu atmosferu. Voleo bih da publika čuje „Šejlu“, „Mariju“, „Da li si ikad mene volela“, „Kap po kap“, „Motore“, „Jedinu moju“ i ostale pesme na način na koji ih možda do sada nije slušala.

Posebno mesto na koncertu imaće i pesme koje su tokom duge karijere ostale van redovnog koncertnog repertoara.

- Drago što ćemo izvesti i neke kompozicije koje nikada nismo svirali uživo, kao i one koje smo tokom godina veoma retko izvodili. Posle toliko vremena, lepo je vratiti im život i podeliti ih sa ljudima koji su sve ove godine bili uz „Divlje jagode“. Foto: ATA Images/T.K.

Kako ističe premijera akustik „Divljih jagoda“ održana je u Novom Sadu gde su doživeli neverovatan fidbek publike:

- U Srpskom narodnom pozorištu, imali smo koncert. Fidbek tog koncerta je ono što ja ni u onim najslađim snovima ili najlepšim nisam očekivao. Znači publika nas je vraćala na bis mnogo puta i bilo je iznad svih očekivanja. Tako ako ćemo takav koncert, ne samo kad je u pitanju svirka nego kad je u pitanju publika, ako ćemo takvu razmenu energije imati i u Beogradu, onda će sve biti dobro. Kad bi upola bilo tako, opet će biti dobro.

Uz poznate pesme i one koje će tek biti otkrivene pred beogradskom publikom, koncert će obeležiti i prisustvo gostiju, inače prijatelja grupe, koji će se pridružiti Zeletu i „Divljim jagodama“ na sceni.

- A biće tu i naši prijatelji, gosti koji će sa nama podeliti scenu i dati nekim pesmama još jednu boju. Mislim da će to biti veče u kojem ćemo se svi zajedno podsetiti mnogih pesama, ali ih istovremeno doživeti na jedan nov način - poručio nam je Lipovača. Foto: ATA Images/T.K.

Posle 50 godina, „Divlje jagode“ tako ne prave samo još jedan presek svoje bogate karijere. Vraćaju se pesmama koje su obeležile njihov put, otvaraju prostor i za one koje su ređe svirali, a sve to pred publikom koja je uz njih od prvih akorda do danas.

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