PONOSNI RODITELJI: Jelena Karleuša i Duško Tošić zasijala sa ćerkama na proslavi Atininog 18., a Nikinog 17. rođendana (FOTO)
ATINA i Nika Tošić slave 18. i 17. rođendan glamuroznom proslavom, uz prisustvo roditelja, pop dive Jelene Karleuše i fudbalskog menadžera Duška Tošića.
Jelena je još davno rekla da je Atina za rođendan dobila sestru Niku, koja se rodila godinu dana kasnije, na isti dan kada je rođena i Atina, starija naslednica.
Sada, 17 godina kasnije, njih dve su izrasle u prave lepotice koje su stil, harizmu i lepotu definitivno nasledile od majke.
Iako su pop divna Jelena Kaleuša i Duško Tošić stavili tačku na svoju ljubavnu priču i nastavili dalje svojim životom, ništa ih nije sprečilo da za poseban dan budu tu za svoju decu. Bez drame, bez sukoba, već kao pravi roditelji za primer. Još jednom su pokazali da je ljubav prema deci mnogo važnija od ličnih nesuglasica i različitih interesa. Jedna stvar je jasna kao dan - interes da im deca odrastaju u zdravom okruženju punom ljubavi ostaje zajednička odlulka. Zbog ovih postupaka mogu dati primer mnogim roditeljima čija se ljubav ugasila.
Za poseban dan, devojke su zablistale u haljinama sa cirkonima, dok je ponosni tata odabrao crni smoking. Pop diva JK je, kao i uvek, bila na visini zadatka, a nije ni čudo, kada već godinama unazad nosi titulu modne ikone u čijem stilu pronalaze inspiraciju i mnoge svetske zvezde. Jelena je i sada bila upravo ono što se kaže - svetska, a naša.
Posebna pažnja posvećena je svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj će biti održana proslava. Prilaz je ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok goste na vrhu stepenica dočekuje ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".
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