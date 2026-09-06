DEKORACIJA IZ SNOVA: Glamur na punoletstvu ćerke Atine JK i Duška Tošića, a 17. rođendana mlađe ćerke Nike (FOTO)
SVE je spremno za proslavu 18. rođendana Atine Tošić, ali i 17. njene sestre Nike Tošić, dece Jelene Karleuše i Duška Tošića.
Posebna pažnja posvećena je svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj će biti održana proslava.
Prilaz je ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok goste na vrhu stepenica dočekuje ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".
Na njemu se nalaze imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17, čime je jasno istaknuto da porodica ima dvostruki razlog za slavlje. U samoj hali u toku je postavljanje raskošnog "wall-a" za fotografisanje.
Velika pozadina u puderasto-roze tonovima ukrašava se bogatim aranžmanima belog i roze cveća, a dekorateri užurbano završavaju poslednje detalje pred dolazak slavljenica i zvanica.
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