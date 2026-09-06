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DEKORACIJA IZ SNOVA: Glamur na punoletstvu ćerke Atine JK i Duška Tošića, a 17. rođendana mlađe ćerke Nike (FOTO)

Dušan Cakić

06. 09. 2026. u 20:41

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SVE je spremno za proslavu 18. rođendana Atine Tošić, ali i 17. njene sestre Nike Tošić, dece Jelene Karleuše i Duška Tošića.

ДЕКОРАЦИЈА ИЗ СНОВА: Гламур на пунолетству ћерке Атине ЈК и Душка Тошића, а 17. рођендана млађе ћерке Нике (ФОТО)

FOTO: Novosti

Posebna pažnja posvećena je svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj će biti održana proslava.

FOTO: Novosti

 

Prilaz je ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok goste na vrhu stepenica dočekuje ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".

Na njemu se nalaze imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17, čime je jasno istaknuto da porodica ima dvostruki razlog za slavlje. U samoj hali u toku je postavljanje raskošnog "wall-a" za fotografisanje.

Foto: ФОТО: Новости

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Velika pozadina u puderasto-roze tonovima ukrašava se bogatim aranžmanima belog i roze cveća, a dekorateri užurbano završavaju poslednje detalje pred dolazak slavljenica i zvanica.

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