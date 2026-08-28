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CEO GRAD PEVAO UGLAS: Dara Bubamara podigla Leskovac na noge (FOTO)

Д. Цакић

28. 08. 2026. u 23:03

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LESKOVAC je večeras, na petoj večeri 36. "Roštiljijade", bio centar muzičkog spektakla. Folk zvezda Dara Bubamara podigla je grad na noge, a publika je od prvog do poslednjeg hita pevala sa njom uglas.

ЦЕО ГРАД ПЕВАО УГЛАС: Дара Бубамара подигла Лесковац на ноге (ФОТО)

Foto: Novosti

Koncert je otvorila pesmom „Ćao, more“, a potom su se ređali hitovi „Zidovi“, „Ja neću da ga vidim“, „Svi su tu kao nekada“, „Sebična“, „Pali mali“, „Polje jagoda“ i brojni drugi.

Leskovac je sve vreme bio na nogama, a publika je Daru pratila u svakom stihu.

– Nisam prvi put u Leskovcu, nastupala sam ovde i ranijih godina, ali mi je posebno drago što sam sada prvi put na Roštiljijadi. Ja sam puna energije, a takva je i publika na jugu Srbije, vrela krv, mnogo emocija i ljudi koji znaju da se vesele. Zato sam večeras zaista uživala – rekla je Dara za „Večernje novosti“.

Foto: Фото: Новости

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Poseban kuriozitet večeri bio je ogroman red dece koja su posle nastupa želela da se fotografišu sa zvezdom, da je zagrle i poljube.

Dara je ispoštovala svakog mališana ponaosob, pokazavši da njene pesme i njenu harizmu vole i nove generacije.

Peta noć Roštiljijade tako je protekla u znaku hita, pesme i energije, a Dara još jednom je pokazala zašto decenijama traje na estradnoj sceni.

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