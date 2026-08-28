VELIKA PROMENA PRED NOVU SEZONU: Sanja Kužet posle 13 godina odlazi iz „Zvezda Granda“ (FOTO)

DOK se priprema nova televizijska sezona, u voditeljskim redovima „Zvezda Granda“ došlo je do velike promene.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Posle čak 13 godina saradnje, Sanja Kužet više neće biti deo popularnog muzičkog takmičenja, a „Grand produkcija“ potvrdila je da je sa poznatom voditeljkom sporazumno završila saradnju.

Odluka je doneta nakon zajedničkog sagledavanja budućih planova, a kako obe strane ističu, razdvajaju se u prijateljskom i korektnom tonu, uz veliko međusobno poštovanje i zahvalnost za sve što su tokom godina zajedno izgradili. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Sanja je svojim profesionalizmom, harizmom i prepoznatljivom energijom ostavila snažan trag u „Grandu“, a njeno prisustvo bilo je jedan od važnih pečata „Zvezda Granda“. Iz produkcije su joj poželeli mnogo sreće i uspeha u novim poslovnim i životnim izazovima, uz poruku da će i ubuduće navijati za nju.

S druge strane, „Zvezde Granda“ nastavljaju svojim putem. U novoj sezoni gledaoce će dočekati dobro poznati voditeljski tandem, Ana Sević i Milan Mitrović.

I sama Sanja se oglasila se povodom odlaska, ističući da ovu odluku nije donela preko noći, već da je osetila da je došao pravi trenutak da zatvori jedno veliko poglavlje svoje karijere.

- Posle mnogo lepih i važnih godina provedenih u Grandu, donela sam odluku da završim jedno veliko poslovno poglavlje u svom životu. Odlazim dobrovoljno, sa osećajem da je došao pravi trenutak da ovo poglavlje zatvorim - poručila je Sanja i dodala:

- Za 13 godina provedenih u „Grandu“ vežu je brojne uspomene, ali, kako kaže, najvrednije što nosi sa sobom jesu ljudi koje je upoznala i sa kojima je delila godine rada i scenu. Posebno pamti trenutak kada joj je, pre 13 godina, ukazano poverenje i pružena prilika da postane deo velike televizijske priče. Imala sam priliku da radim posao koji volim, bila sam uvažavana, poštovana i profesionalno ispunjena. A ono najvrednije što nosim iz ovog perioda jesu ljudi. kolege sa kojima sam delila godine rada i scenu. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Njene reči nose i posebnu emotivnu težinu kada govori o čoveku koji joj je pre 13 godina pružio šansu i ukazao poverenje.

- Posebno ću pamtiti trenutak kada mi je pre 13 godina ukazano poverenje i pružena prilika da postanem deo jedne velike priče. To poverenje mi je mnogo značilo i zauvek ću biti zahvalna čoveku koji je verovao u mene. Danas, kada njega više nema, sasvim je prirodno da osećam da se završava i jedno vreme koje je bilo važno za sve nas.

Iako odlazi iz „Granda“, Kužetova na ovo razdvajanje ne gleda kao na kraj, već kao na novi početak.

- Grand ostaje jedno važno poglavlje moje karijere. Ne odlazim sa osećajem da nešto ostavljam iza sebe, već sa zahvalnošću za sve što sam u tom poglavlju živela. Sada je vreme da krenem dalje - zaključila nam je Sanja.

Posle više od decenije provedene pred kamerama „Zvezda Granda“, publika će tako od jeseni morati da se navikne na novu televizijsku sliku, dok Sanju očigledno očekuje novo poglavlje u karijeri.

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