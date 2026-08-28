VEČE NEPROLAZNIH HITOVA: Toma Zdravković i dalje živi kroz pesme, sledi i koncert u znak sećanja (FOTO)

TRIDESET pet godina prošlo je od smrti Tome Zdravkovića, jednog od najvoljenijih pevača i najvećih boema jugoslovenske estrade, ali njegove pesme i dalje imaju svoju publiku.

Foto: Arhiva "Novosti"

Povodom godišnjice njegove smrti, 30. septembra u Plavoj dvorani Sava centra biće održan koncert posvećen njegovom muzičkom nasleđu.

Publika će tokom večeri imati priliku da čuje njegove najpoznatije pesme, među kojima su „Za Ljiljanu“, „Dotak'o sam dno života“, „Kafana je moja sudbina“, „Danka“ i „Svirajte noćas samo za nju“. Foto: Jutjub printskrin/dejan sarafimov

Tomine pesme, prepoznatljive po ispovednim stihovima i temama ljubavi, tuge i kafanskog života, nastavile su da žive i posle njegovog odlaska, a njegov repertoar i danas izvode brojni pevači.

Koncert biće održan upravo 30. septembra, na dan kada se navršava 35 godina od smrti legendarnog umetnika.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć