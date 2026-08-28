POSEBNO MI JE DRAGO ŠTO SAM OBRADILA "DOĐI": Aleksandra Mladenović o nastupu i emociji prema jugu Srbije, "akapela" obradama i novom albumu
ČETVRTO veče 36. „Roštiljijade“ obeležio je nastup folk zvezde Aleksandre Mladenović, koja je svojim hitovima raspevala brojnu publiku i priredila veče za pamćenje.
Poreklom iz Žitorađe, Aleksandra je prvi put nastupila na „Roštiljijadi“, pa je susret sa publikom na jugu Srbije za nju imao posebnu težinu.
- Ovo je moj jug i uvek mi je posebno kada pevam ovde. Iz Žitorađe sam, pa ovu publiku doživljavam kao svoju. Prvi put sam na „Roštiljijadi“, ali i ne prvi put u Leskovcu i mnogo mi je drago zbog toga. Ovde se oseća ta naša vrela južnjačka krv i energija koja ne može da se glumi. Najlepše je kada ljudi pevaju sa vama svaku pesmu – rekla je Aleksandra za „Večernje novosti“.
Publika je sa njom uglas pevala „Poseban“, „Moj si nek si najgori“, „Nema ljubavi koja nije bolela“ i druge hitove iz njene karijere, koja traje od 2017. godine.
Aleksandra je ovom prilikom otkrila i da je posebno raduje jedan zanimljiv muzički projekat koji je nedavno realizovala.
- Uradila „akapela“ akustične verzije svojih bržih pesama sa novosadskom grupom „Famos“. Htela sam da svoje pesme predstavim u jednom potpuno drugačijem svetlu i da pokažemo da mogu da zvuče drugačije, a da i dalje ostanu prepoznatljive.
U novom ruhu našle su se pesme „Nema ljubavi da nije bolela“, „Šamar“ i „Samo mi sudite pošteno“, ali i veliki hit grupe „Parni valjak“ „Dođi“.
- Posebno mi je drago što sam obradila „Dođi“. To je pesma koju ja privatno jako volim i bilo mi je zadovoljstvo da je otpevam na svoj način. Kada radim muziku, volim da se vidi i ono što ja privatno slušam i volim, a ne samo ono što publika očekuje od mene.
Iako je prepoznatljiva po folk zvuku njen muzički ukus je, kako priznaje, prilično raznovrstan.
- Privatno volim da slušam i malo jače narodnjake. Volim Živkicu Miletić, Vidu Pavlović i tu vrstu muzike. To su pesme koje imaju dušu, emociju i nešto što uvek može da vas pogodi. Mislim da svaki pevač treba da sluša različitu muziku, jer sve to na neki način utiče na njega i na ono što kasnije radi.
Posle brojnih pesama, saradnji i hitova koji su obeležili njenu karijeru, Aleksandra sada priprema novo muzičko poglavlje.
- Trenutno spremam novi album i baš sam posvećena tome. Na njemu će se naći moje pesme, a ovoga puta neće biti dueta. Iako sam tokom karijere imala duetske pesme, sada sam poželela da ovaj album bude potpuno moj i da se kroz njega čuje ono što sam ja danas – poručila nam je pevačica.
Iako još ne želi da otkriva sve detalje, Aleksandra očekuje da će novi album biti objavljen kada bude potpuno završen, najverovatnije početkom naredne godine.
– Ne bih još da otkrivam previše, ali nadam se da će sve biti gotovo i da će album izaći početkom sledeće godine. Najvažnije mi je da sve bude urađeno kako treba i da budem zadovoljna svakom pesmom. Ne želim da žurim samo da bih nešto objavila – poručila je Aleksandra.
Njen nastup u Leskovcu protekao je u znaku pesme, aplauza i sjajne atmosfere, a Aleksandra je još jednom pokazala da se na svom jugu najlepše peva, iz srca.
– Kada ste ovde, sve je nekako drugačije. Ovo je moj jug, moji ljudi i publika sa kojom imam posebnu emociju. Zato mi je ovaj nastup na Roštiljijadi zaista mnogo značio – zaključila je Aleksandra.
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