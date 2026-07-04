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MAJSTOR ZA DUŠU: Aleksandar Sofrnijević na zimu sa beogradskom publikom (FOTO)

Dušan Cakić

04. 07. 2026. u 15:58

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Publiku u Plavoj dvorani Sava Centra 8. decembra očekuje koncert koji će objediniti vrhunsku umetnost, emociju i bogatu muzičku tradiciju.

МАЈСТОР ЗА ДУШУ: Александар Софрнијевић на зиму са београдском публиком (ФОТО)

FOTO: Foto: Bojan Stevanović

Aleksandar Sofronijević, jedan od najcenjenijih harmonikaša regiona, zajedno sa svojim orkestrom prirediće koncert koji će još jednom potvrditi zašto su postali prepoznatljivi kao pravi majstori za dušu.

FOTO: Foto: Bojan Stevanović

 

Svojim jedinstvenim pristupom muzici i iskrenom emocijom, Sofronijević je izgradio karijeru koju obeležavaju rasprodate sale, oduševljena publika i poštovanje kolega. 

Koncert u kultnoj dvorani Sava Centra predstavljaće jedan od najznačajnijih događaja njegove dosadašnje karijere, ali i priliku da publici predstavi pažljivo osmišljen program satkan od najlepših melodija, raskošnih aranžmana i impresivnog zvuka njegovog orkestra.

Veče će biti ispunjeno kompozicijama koje su obeležile našu muzičku tradiciju, ali i novim izvođačkim pristupom koji spaja autentičnost, savremeni izraz i vrhunski kvalitet. 

Upravo zato se od koncerta 8. decembra očekuje veče za pamćenje, dostojno umetnika koji je svojim radom postavio visoke standarde na domaćoj muzičkoj sceni.

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