TRESLA SE GRČKA: Tea Tairović u nikad izazovnijem izdanju zapevala na njihovom jeziku (FOTO)
REGIONALNA muzička zvezda, pevačica Tea Tairović "zapalila je" tlo Grčke sinoćnjim koncertom, kada je zapevala, pored svojih dobro poznatih hitova, numere sa novog albuma "Dominantna".
Tea Tairović, naša pevačica i regionalna muzička zvezda, sinoć je održala još jedan spektakularni koncert u Grčkoj, kada je pred prepunim klubom u Halkidikiju.
Ona je, naime, pred dupke krcatim dobro poznatim klubom otpevala svoje dobro poznate hitove, ali je i pored njih zapevala one najnovije, sa novog abluma koji nosi naziv "Dominantna".
Ono što je veoma specifično jeste to što je Tea za ovo veče specijalno otpevala i numeru "Sagapo", koju peva upravo na maternjem jeziku države u kojoj je nastupila - na Grčkom! Kako je sve to izgledalo pogledajte u početku ovog teksta:
Podsetimo, Tea je nedavno održala spektakularni koncert pred punim omladinskim stadionom u Pirotu, a pored toga što su se i ovoga puta na repertoaru našle kako stare, tako i nove numere, nju su građani ovog grada ogrnuli pirotskim ćilimom, jednim od najprepoznatljivijih simbola ovog grada.
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