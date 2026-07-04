OPŠTE NARODNO VESELJE: Nišlije su priredile Draganu Kojiću Kebi nešto što se retko viđa (FOTO)

PESMA, osmesi i odlična atmosfera obeležili su sinoć, u petak, 3. jula, veliki solistički koncert folk zvezde Dragana Kojića Kebe, koji je na Letnjoj pozornici priredio muzički spektakl pod simboličnim nazivom „Sve na pesmu i veselje“.

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Već od prvih minuta bilo je jasno da će ovo biti veče za pamćenje, jer su Nišlije svaku pesmu dočekivale gromoglasnim aplauzima, dok su se refreni njegovih najvećih hitova u glas pevali od prvog do poslednjeg stiha.

Prepuna Letnja pozornica disala je kao jedno. Publika je sa velikim nestrpljenjem dočekala Kebin izlazak na scenu, a on je uz osmeh i prepoznatljivu energiju odmah uspostavio blisku vezu sa svojim obožavaocima. Nizali su se hitovi koji su obeležili njegovu bogatu karijeru, a svaka nova pesma donosila je još više emocija, igre i dobre atmosfere.

Iz reda u red smenjivali su se aplauzi, ovacije i horsko pevanje, dok je publika pokazala da Kebine pesme i posle toliko godina žive istim intenzitetom. Mladi, stariji, čitave porodice i brojni gosti iz drugih gradova zajedno su uživali u večeri ispunjenoj muzikom, a Letnja pozornica na trenutke je ličila na jedno veliko narodno slavlje.

Vrhunac koncerta usledio je u trenutku kada je Keba napustio scenu i sišao među publiku. Okružen svojim obožavaocima, zapevao je veliki hit „Bre gidi džanum“, što je izazvalo pravo oduševljenje. Publika je u jednom glasu pevala svaki stih, tapšalo se u ritmu, igralo i slavilo, dok su brojni posetioci mobilnim telefonima beležili jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.

Foto: Novosti

Upravo ta neposrednost, po kojoj je Keba godinama prepoznatljiv, donela je koncertu posebnu emociju. Nije bilo podele na scenu i gledalište – svi su postali deo iste pesme i istog slavlja. Osmesi, zagrljaji i zajedničko pevanje stvorili su atmosferu koja je čitav koncert podigla na još viši nivo, a Nišlije su svom miljeniku uzvratile ljubav snažnim ovacijama koje su ga pratile do samog kraja nastupa.

Do poslednjih akorda ređali su se hitovi koje je publika tražila na bis, a Keba je još jednom potvrdio zašto već decenijama važi za jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike. Iskren odnos prema publici, neposredna komunikacija i prepoznatljiva harizma bili su zaštitni znak i ovog muzičkog spektakla na jugu Srbije.

Utiske nakon koncerta nije krio ni sam pevač.

– Niš je uvek divan domaćin i svaki dolazak ovde nosi neku posebnu emociju. Bilo mi je prelepo i hvala publici što je pevala svaku pesmu. Najviše volim kada siđem među ljude, jer tada osetim onu pravu energiju. Kada smo svi zajedno, kada se pesma deli sa publikom, onda sve pršti od pozitivne energije i to je osećaj koji se ne može opisati rečima – rekao je Keba za „Večernje novosti“.

Foto: Novosti

Spektakl u Nišu bio je i najlepša uvertira za naredni veliki izazov u karijeri folk zvezde. Već 12. septembra Dragan će održati veliki solistički koncert na stadionu "Tašmajdan" u Beogradu, gde će publika ponovo imati priliku da uživa u večeri ispunjenoj bezvremenskim hitovima, snažnim emocijama i jedinstvenoj atmosferi koju ovaj umetnik već decenijama stvara na svakom svom nastupu.