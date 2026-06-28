SRBIJA JE KAO MOJA RODBINA: Dara Nikolajeva Jotova o prvom susretu sa srpskom publikom, o pobedi, planovima (FOTO)

SAMO damo dan nakon što je prvi put stigla u srpsku prestonicu, bugarska pop zvezda i pobednica 70. „Pesme Evrovizije“ Dara Nikolajeva Jotova nije krila uzbuđenje pred susret sa domaćom publikom, koji je bio sinoć, u subotu na festivalu „Belgrade Music Week“.

Foto: Tsvetan Ignatovski

Iako je u Beograd stigla u petak kasno uveče i nije uspela da vidi grad, priznaje da je već prvi dan u Srbiji za nju poseban.

- Stigla sam u petak kasno, bilo je mračno, nisam ništa videla. Ali u subotu sam videla nešto mnogo važnije, pedeset hiljada ljudi na „Belgrade Music Week-u. Bio je to spektakl, pravi spektakl kakav Srbija do sada nije videla – rekla je Dara na početku razgovora za „Večernje novosti“ sa širokim osmehom. Foto: Tsvetan Ignatovski

Iako iza sebe već ima najveću evropsku muzičku pobedu, ne krije da pred srpskom publikom oseća pozitivnu tremu.

- Bila sam veoma uzbuđena i presrećna. Srbi i Bugari su bratski narodi i osećam kao da prvi put upoznajem svoju rodbinu. Zato je ovaj nastup za mene bio posebno važan.

Osvajanje Evrovizije mnogima bi predstavljalo vrhunac karijere, ali za Daru je to tek početak.

- Pobeda je divan osećaj, ali moja misija je mnogo veća od jednog trofeja. Za mene je ovo samo prva stepenica. Ispred mene je još mnogo stepenika koje želim da pređem kako bih stigla tamo gde sam sebi zacrtala. Naravno da sam ponosna i srećna, ali sam pre svega fokusirana na ono što sledi.

Kao domaćini narednog, 71. izdanja Evrovizije, Bugari već razmišljaju kako će izgledati spektakl, a Dara se na tu temu našalila.

- Videćete nešto veliko, (smeh). Možda kao Lepa Brena koja je stizala helikopterom, možda kao Ceca Ražnatović koja je pevala na balkonu. Ko zna? Ljudi će se zaista potruditi da naprave spektakl.

Iako pripada novoj generaciji muzičara, srpska muzika joj nije strana. Posebno ističe da su najveće domaće folk dive ostavile dubok trag i van granica Srbije.

- Volim da slušam i noviju scenu, ali Ceca i Brena su apsolutne legende u Bugarskoj. One su bile uzor mnogim našim pevačicama. Pevaju srcem i zato ih publika toliko voli. Kada muzika dolazi iz srca, onda ljudi otvaraju svoja srca.

Otkrila nam je i zanimljiv porodični detalj koji dodatno objašnjava zašto se u Srbiji oseća kao kod kuće.

- Moj deda je bio Srbin, tako da i sama imam srpske korene. Zbog toga mi ovaj dolazak ima još veće značenje.

Na kraju razgovora nismo mogli da ne pitamo i za novu muziku. Osmeh nije skidala sa lica, ali je ostala tajanstvena.

- Nova pesma? Videćemo. Ne mogu još mnogo da otkrivam. Samo budite strpljivi.

Po svemu sudeći, pobednica Evrovizije u Beograd nije donela samo pobedničku titulu, već i ogromnu energiju, ambiciju i jasnu viziju da je njena evropska pobeda tek početak mnogo većeg muzičkog putovanja. Foto: ATA Images

CECINA „KUKAVICA“ UGLAS SA HILjADAMA FANOVA

U OKVIRU treće večeri festivala „Belgrade Music Week“, sinoć, u subotu, pred publiku je izašla i pobednica 70. „Pesme Evrovizije“ Dara Nikolajeva Jotova, čiji je nastup izazvao pravu euforiju. Obožavaoci su satima pre početka koncerta čekali da zauzmu što bolja mesta, a od prvih tonova pevali su u glas svaki njen hit.

Posebno oduševljenje usledilo je kada je Dara izvela legendarnu pesmu „Kukavica“ Svetlane Cece Ražnatović, što je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom i horskim pevanjem. Atmosfera je tokom čitavog nastupa bila na vrhuncu, a još jednom je potvrđeno da je jedna od najvećih zvezda ovogodišnjeg festivala.

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