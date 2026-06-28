CECINA „KUKAVICA“, ORILA SE UŠĆEM, 2SOMA DEBITOVAO U VELIKOM STILU: Drugo veče Belgrade Music Week donelo poljubac na bini

DRUGO veče Belgrade Music Week donelo je sve ono zbog čega je Ušće i ove godine mesto o kojem bruji ceo region.

Foto: LiveProduction

Drugo festivalsko veče na Ušću počelo je eksplozivno već od prvih taktova. Đexon i Coja od samog izlaska na binu podigli su publiku na noge, a njihov nastup obeležio je i trenutak o kojem se već uveliko priča na društvenim mrežama - Đexon i Indođija prvi put su se javno poljubili upravo na bini Belgrade Music Week, izazvavši ovacije publike.

Veliko finale večeri pripalo je 2Soma, čiji se debitantski nastup na Belgrade Music Weeku iščekivao još od objave prvog talasa izvođača. Mladi reper opravdao je ogromna očekivanja - od prvog izlaska na scenu atmosfera je dostigla vrhunac, a publika je napravila najveću open air žurku.

Foto: LiveProduction

Potom je usledio internacionalni momenat večeri. Samo mesec dana nakon evrovizijskog trijumfa, DARA je po prvi put nastupila pred publikom u Srbiji i priredila jedan od najupečatljivijih setova večeri. Posebnu euforiju izazvalo je izvođenje Cecinog hita „Kukavica“, koji je uglas pevalo celo Ušće, dok je emotivna interpretacija pesme „Lane moje“ Željka Joksimovića izazvala lavinu reakcija među publikom.

Foto: LiveProduction

Atmosfera se nije smirivala ni kada je na scenu izašla Popovska, koja je svojim prvim solo nastupom na Belgrade Music Weeku pokazala zbog čega važi za jedno od najperspektivnijih novih imena domaće scene.

Za nešto tvrđi zvuk bio je zadužen nemački reper Gzuz, koji je svojim nastupom dodatno podigao temperaturu na festivalu, dok su potom na binu izašli i festivalski veterani Nucci i Crni Cerak, izvođači koji iz godine u godinu potvrđuju status jednih od najvećih favorita publike.

Foto: LiveProduction

Nakon dva festivalska dana i spektakularnog nultog dana u produkciji SKYMUSIC, ostalo je još samo veliko finale ovogodišnjeg Belgrade Music Week.

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