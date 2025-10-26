OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE POZNATOG MUZEJA U BEČU: Uprkos peticiji, pevač snimio spot za novu pesmu

PEVAČ Aleksandar Milošević ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti.

Foto: Ivica Stefanović

Uprkos peticiji koja je pokrenuta kako bi mu se zabranilo snimanje, uspeo je da realizuje spot za novu pesmu „Nije fer” u čuvenom Muzeju Johana Štrausa u Beču. Foto: Ivica Stefanović

Fotografije sa snimanja koje su upravo objavljene prikazuju raskošne kadrove iz muzeja, balerine, igrače i muzičare, dok Milošević zrači samopouzdanjem i elegancijom.

- Zaista nije fer što su pokušali da me zaustave, a spot je zaista lep i pristojan i ne remeti kulturu i duh važnog istorijskog mesta gde smo ekranizovali pesmu - dodao je pevač za naš list.

Spot je rađen u velikoj produkciji sa na desetine učesnika, a svaki detalj osmišljen je tako da spoji umetnost, emociju i poštovanje prema tradiciji.

Pesma „Nije fer” već je pokrenula brojne reakcije, a mnogi smatraju da je Milošević ovim projektom pokazao da ga ništa ne može zaustaviti na njegovom umetničkom putu.

