OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE POZNATOG MUZEJA U BEČU: Uprkos peticiji, pevač snimio spot za novu pesmu
PEVAČ Aleksandar Milošević ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti.
Uprkos peticiji koja je pokrenuta kako bi mu se zabranilo snimanje, uspeo je da realizuje spot za novu pesmu „Nije fer” u čuvenom Muzeju Johana Štrausa u Beču.
Fotografije sa snimanja koje su upravo objavljene prikazuju raskošne kadrove iz muzeja, balerine, igrače i muzičare, dok Milošević zrači samopouzdanjem i elegancijom.
- Zaista nije fer što su pokušali da me zaustave, a spot je zaista lep i pristojan i ne remeti kulturu i duh važnog istorijskog mesta gde smo ekranizovali pesmu - dodao je pevač za naš list.
Spot je rađen u velikoj produkciji sa na desetine učesnika, a svaki detalj osmišljen je tako da spoji umetnost, emociju i poštovanje prema tradiciji.
Pesma „Nije fer” već je pokrenula brojne reakcije, a mnogi smatraju da je Milošević ovim projektom pokazao da ga ništa ne može zaustaviti na njegovom umetničkom putu.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)