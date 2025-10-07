IMAX SPECIJALNA PROJEKCIJA FILMA "TRON:ARES" 8. OKTOBRA: Karte na blagajni bioskopa

NAKON evropske premijere u Londonu, naučnofantastični naslov "Tron: Ares" renomiranog studija Dizni sa Džerad Letom i Džilijan Anderson u glavnim ulogama stiže i u svetske bioskope na samom kraju nedelje.

Foto: The Disney Studios

Domaća publika moći će među prvima da pogleda film, ekskluzivno dva dana ranije.

U sredu 8. oktobra film će se prikazati širom naših gradova, dok je specijalna 3D projekcija, sa usavršenim zvukom i doživljajem vizuelnih efekata, uz prateći program i piće dobrodošlice, rezervisana za IMAX salu beogradskog Cineplexx bioskopa, s početkom od 20h.

Kao što je poznato reč je o nastavku franšize nastale osamdesetih godina, a najnoviji Diznijev "Tron: Ares" režira Joakim Rening uvodeći digitalni u stvarni svet i kada prvi put dolazi do fizičkog susreta te dve paralele.

Upoznajemo vrhunskog vojnika koji je jak, brz poput munje, izvanredno inteligentan i sa mogućnošću da bude zamenjen. Ukoliko padne na bojnom polju olako će biti zamenjen novim kreiranim bićem.

Ares kao visokosofisticirani sistem i nesavladivi program, dolazi iz digitalnog u stvarni svet najavljujući fizički susret veštačke inteligencije i čovečanstva.



Film "Tron: Ares" nastavlja sled Diznijevog kultnog klasika "Tron" iz 1982. godine i njegovog nastavka iz 2010. "Tron: Nasleđe". Priča je tada pratila Kevina Flina u izvedbi Džefa Bridžisa, talentovanog programera koji biva uvučen u računarski svet, a nastavak franšize predstavlja hrabro nadovezivanje na priču od pre par decenija, fokusirajući se na novu grupu likova, otvarajući vrata sukobu dva, sada za novi raspon vremena, naprednija sveta.

Film će se na redovnom bioskopskom repertoaru naći od četvrtka, 9. oktobra.

