IMAX SPECIJALNA PROJEKCIJA FILMA "TRON:ARES" 8. OKTOBRA: Karte na blagajni bioskopa
NAKON evropske premijere u Londonu, naučnofantastični naslov "Tron: Ares" renomiranog studija Dizni sa Džerad Letom i Džilijan Anderson u glavnim ulogama stiže i u svetske bioskope na samom kraju nedelje.
Domaća publika moći će među prvima da pogleda film, ekskluzivno dva dana ranije.
U sredu 8. oktobra film će se prikazati širom naših gradova, dok je specijalna 3D projekcija, sa usavršenim zvukom i doživljajem vizuelnih efekata, uz prateći program i piće dobrodošlice, rezervisana za IMAX salu beogradskog Cineplexx bioskopa, s početkom od 20h.
Kao što je poznato reč je o nastavku franšize nastale osamdesetih godina, a najnoviji Diznijev "Tron: Ares" režira Joakim Rening uvodeći digitalni u stvarni svet i kada prvi put dolazi do fizičkog susreta te dve paralele.
Upoznajemo vrhunskog vojnika koji je jak, brz poput munje, izvanredno inteligentan i sa mogućnošću da bude zamenjen. Ukoliko padne na bojnom polju olako će biti zamenjen novim kreiranim bićem.
Ares kao visokosofisticirani sistem i nesavladivi program, dolazi iz digitalnog u stvarni svet najavljujući fizički susret veštačke inteligencije i čovečanstva.
Film "Tron: Ares" nastavlja sled Diznijevog kultnog klasika "Tron" iz 1982. godine i njegovog nastavka iz 2010. "Tron: Nasleđe". Priča je tada pratila Kevina Flina u izvedbi Džefa Bridžisa, talentovanog programera koji biva uvučen u računarski svet, a nastavak franšize predstavlja hrabro nadovezivanje na priču od pre par decenija, fokusirajući se na novu grupu likova, otvarajući vrata sukobu dva, sada za novi raspon vremena, naprednija sveta.
Film će se na redovnom bioskopskom repertoaru naći od četvrtka, 9. oktobra.
U NASTAVKU POGLEDAJTE TREJLER.
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)