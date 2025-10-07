Poznati

IMAX SPECIJALNA PROJEKCIJA FILMA "TRON:ARES" 8. OKTOBRA: Karte na blagajni bioskopa

Промо

07. 10. 2025. u 14:43

NAKON evropske premijere u Londonu, naučnofantastični naslov "Tron: Ares" renomiranog studija Dizni sa Džerad Letom i Džilijan Anderson u glavnim ulogama stiže i u svetske bioskope na samom kraju nedelje.

IMAX СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА ТРОН:АРЕС 8. ОКТОБРА: Карте на благајни биоскопа

Foto: The Disney Studios

Domaća publika moći će među prvima da pogleda film, ekskluzivno dva dana ranije. 

U sredu 8. oktobra film će se prikazati širom naših gradova, dok je specijalna 3D projekcija, sa usavršenim zvukom i doživljajem vizuelnih efekata, uz prateći program i piće dobrodošlice, rezervisana za IMAX salu beogradskog Cineplexx bioskopa, s početkom od 20h.

Kao što je poznato reč je o nastavku franšize nastale osamdesetih godina, a najnoviji Diznijev "Tron: Ares" režira Joakim Rening uvodeći digitalni u stvarni svet i kada prvi put dolazi do fizičkog susreta te dve paralele.

Upoznajemo vrhunskog vojnika koji je jak, brz poput munje, izvanredno inteligentan i sa mogućnošću da bude zamenjen. Ukoliko padne na bojnom polju olako će biti zamenjen novim kreiranim bićem.

Ares kao visokosofisticirani sistem i nesavladivi program, dolazi iz digitalnog u stvarni svet najavljujući fizički susret veštačke inteligencije i čovečanstva.

Glavni glumac novog naslova je voljeni Džared Leto, dobitnik nagrade Oskar i ujedno i zvezda filmova "Gospodin Niko", "Poslovni klub Dalas", "Ukleta kuća" i dr., a novi nastavak nagoveštava i povratak Džefa Bridžisa, poznatog lika iz predhodna dva ostvarenja. Pored njih dvojice značajnu ulogu igra i Evan Piters, dobitnik BAFTA nagrade i nagrade Zlatni globus ("Monsters"), a u novom Diznijevom filmu igra i Džilijan Anderson, čuvena agentkinja Skali iz serije "Dosije iks", dok je ženska uloga poverena i Greti Li poznatu po filmu "Prošli životi" o kome se mnogo pisalo.

Film "Tron: Ares" nastavlja sled Diznijevog kultnog klasika "Tron" iz 1982. godine i njegovog nastavka iz 2010. "Tron: Nasleđe". Priča je tada pratila Kevina Flina u izvedbi Džefa Bridžisa, talentovanog programera koji biva uvučen u računarski svet, a nastavak franšize predstavlja hrabro nadovezivanje na priču od pre par decenija, fokusirajući se na novu grupu likova, otvarajući vrata sukobu dva, sada za novi raspon vremena, naprednija sveta.

Film će se na redovnom bioskopskom repertoaru naći od četvrtka, 9. oktobra.

U NASTAVKU POGLEDAJTE TREJLER.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TATA JE IMAO ŠVALERKU, DOBILA SAM IME PO NJOJ: Lepa Lukić otkrila nepoznate detalje - Voleo je i nju i moju majku

TATA JE IMAO ŠVALERKU, DOBILA SAM IME PO NjOJ: Lepa Lukić otkrila nepoznate detalje - "Voleo je i nju i moju majku"