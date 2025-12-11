"BILO JE LJUDI OKOLO, MOGAO JE NEKO DA NASTRADA" Obrenovčani u strahu opisuju scene horora
CENTAR Obrenovca danas je poprište teškog incidenta kada je oko 12:30 časova, u Karađorđevoj ulici kod lokalnog restorana, došlo do pucnjave u kojoj je ranjen mladić Petar L. (28).
Napadač je u bekstvu.
Petar je pogođen iz vatrenog oružja u predelu stomaka i noge, te je hitno prevezen u Urgentni centar u Beogradu. On je bio u društvu Filipa Radovanovića (28) javnosti poznatog po napadu na migrante.
Prema nezvaničnim saznanjima, krvavom obračunu je prethodila rasprava oko parking mesta između ranjenog i osumnjičenog napadača. Sukob je ubrzo eskalirao u fizički obračun, da bi potom napadač izvadio pištolj i zapucao.
Očevici su za medije ispričali dramatične detalje, navodeći da je jedan od mladića sedio na stolici u kafiću kada je došlo do pucnjave.
Građani Obrenovca su šokirani činjenicom da se ovakav incident dogodio usred bela dana, na izuzetno prometnom mestu u centru grada, u neposrednoj blizini parka.
"Sve se desilo brzo. Bilo je i ljudi okolo, mogao je neko ni kriv ni dužan da nastrada," izjavio je jedan Obrenovčanin. "Ovo je centar, strašno! Pošto je ovde sve pokriveno kamerama, nadamo se da će policija snimke brzo iskoristiti i pronaći napadača."
(Informer)
PUCNjAVA U ZEMUNU: Ranjeno više osoba
