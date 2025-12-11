POGINULA PEVAČICA: Stradala u saobraćajnoj nesreći, ovo su detalji tragedije
PEVAČICA Kamerin Megnes, koja je nastupala uz One Direction, poginula je u 26. godini u teškoj nesreći u Fort Majersu. Porodica objavila emotivno saopštenje. Ostavila je roditelje, brata, sestru i verenicu.
Američka pevačica Kamerin Megnes, poznata po tome što je na turnejama nastupala uz čuveni bend Uan Dajrekšn (One Direction), tragično je izgubila život u 26. godini nakon što je na nju naletelo vozilo dok je vozila električni trotinet.
Nesreća se dogodila prošlog petka u Fort Majersu na Floridi, a vest o njenoj smrti potvrđena je ove nedelje na njenim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Porodica objavila dirljivo saopštenje
U objavi na Instagramu stoji:
„Naša srca su slomljena dok tugujemo za našom voljenom Kamerin, blistavom dušom čiji su glas, osmeh i svetlost dotakli brojne živote. Bilo da je bila pod talasima ili na bini, život je dočekivala hrabro, sa beskrajnom dobrotom. U tišini među talasima, njena uspomena će izroniti — jasna, smela, nezaboravna. Počivaj u beskrajnom plavetnilu, naša mila devojko. Večno si voljena i zauvek čuvana. Molimo vas da njenu porodicu i prijatelje držite u molitvama dok prolaze kroz ovaj težak period.“
Počela kao dete s Jutjuba i stigla do Holivuda
Kamerin je muzičku karijeru započela veoma rano — već sa osam godina objavljivala je snimke na Jutjubu. Njena harizma i talenat brzo su je odveli do ugovora sa izdavačkom kućom, nakon čega se preselila u Los Anđeles i ozbiljno zakoračila u svet muzike.
Njen prvi singl „Wait and See“ našao se i u porodičnom filmu Džudi Mudi i nesavršeno leto (Judy Moody and the Not Bummer Summer) iz 2011. godine, što je dodatno skrenulo pažnju javnosti na mladu pevačicu.
Ostavila je iza sebe porodicu i verenika
Pevačica je iza sebe ostavila roditelje, Saru i Gerija, brata Kejbla i sestru Čelsi, kao i verenika, Kristijana. Njena porodica zamolila je javnost za privatnost dok prolaze kroz veliku tugu.
Uskoro opširnije
