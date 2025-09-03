POSVETILA SVOJOJ MAJCI: Tijana Bogićević rasplakala region (FOTO)

EMOCIJA, suze i jeza, tako publika opisuje novu obradu pesme „Stihija“ u izvođenju pop zvezde Tijane Bogićević.

Foto: Vesna Jerković

Spot je objavljen pre jedanaest dana i već je postao prava senzacija na mrežama, a komentari gledalaca prepuni su dirljivih reči i zahvalnosti. Foto: Vesna Jerković

Razlog zbog kojeg ova numera nosi toliku težinu krije se u ličnoj priči pevačice. Tijana je otkrila da je „Stihija“ bila omiljena pesma njene majke Anđelke i da je upravo ona insistirala da je Tijana snimi.

- Ova pesma mi je lično jako važna jer je zapravo poslednja želja moje mame bila da je snimim. Ona je volela tu pesmu i svaki dan je tražila da je puštam dok je bila bolesna. Objavila sam je na godišnjicu njenog odlaska - istakla je Tijana za "Večernje novosti", a mnogi su priznali da im je ova ispovest naterala suze na oči. Foto: Vesna Jerković

Autor pesme, Dušan Alagić, dodatno je rasplakao publiku svojim sećanjem na Tijaninu majku:

- Pesmu "Stihija" pisao sam za Željka pre više od 15 godina. Nisam slutio da će Anđelki, Tijaninoj mami, ’Stihija’ biti uteha i mesto za dušu u njenim teškim, poslednjim mesecima. Vrtela ju je u krug uz želju da je nekad čuje u Tijaninoj izvedbi. Bodrili smo je da će čuti takvu verziju. Znamo da sad čuje i peva u zanosu. A mi je se sećamo… i nekih dana, posebno danas, osetimo… na čas, da je tu - rekao je kompozitor za naš list.

Publika je uverena da je Tijana ovom interpretacijom ne samo ispunila poslednju želju svoje majke, već i poklonila regionu pesmu koja ostaje zauvek urezana u srca.