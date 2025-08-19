Poznati

NOVČANICE SE LEPE ZA NJU: Zorana Mićanović za nekoliko sekundi uzela dve hiljade evra (FOTO)

Dušan Cakić

19. 08. 2025. u 20:45

POPULARNA pevačica Zorana Mićanović redovno nastupa, a poznato je da uzima velike bakšiše na privatnim veseljima.

НОВЧАНИЦЕ СЕ ЛЕПЕ ЗА ЊУ: Зорана Мићановић за неколико секунди узела две хиљаде евра (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Nakon obrade hita "Večera", snimila je i svoju pesmu pod nazivom "Doručak", koji je postao ozbiljan hit i koji se uveliko traži na svirkama. Tako je na jednom od nastupa Zorana zapevala upravo ovu pesmu i za nekoliko sekunde uzela čak 2.000 evra.

Foto: Privatna arhiva

Sada je na Tiktoku isplivao snimak sa ove tezge, te se vidi kako je za stih "Daj mi jednu lila, biću tvoja vila" uzela četiri ljubičaste novčanice.

 

@nastupi_poznatih00 Zorana Micanovic Daj mi jednu Lila ❤️ #zoranamićanović #zoranamicanovic #zorana #uzivo #nastup #balkan #balkantiktok #balkanmusic #viral #viral_video #viralvideo #foryou #foryourpage #fyp ♬ original sound - nastupi_poznatih

Mićanovićeva je za ovu priliku odabrala crnu haljinu sa dubokim dekolteom, pa su tako njene bujne grudi bile u prvom planu.

