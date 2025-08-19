NOVČANICE SE LEPE ZA NJU: Zorana Mićanović za nekoliko sekundi uzela dve hiljade evra (FOTO)

POPULARNA pevačica Zorana Mićanović redovno nastupa, a poznato je da uzima velike bakšiše na privatnim veseljima.

Foto: Privatna arhiva

Nakon obrade hita "Večera", snimila je i svoju pesmu pod nazivom "Doručak", koji je postao ozbiljan hit i koji se uveliko traži na svirkama. Tako je na jednom od nastupa Zorana zapevala upravo ovu pesmu i za nekoliko sekunde uzela čak 2.000 evra. Foto: Privatna arhiva

Sada je na Tiktoku isplivao snimak sa ove tezge, te se vidi kako je za stih "Daj mi jednu lila, biću tvoja vila" uzela četiri ljubičaste novčanice.

Mićanovićeva je za ovu priliku odabrala crnu haljinu sa dubokim dekolteom, pa su tako njene bujne grudi bile u prvom planu.