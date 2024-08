VIKI MILJKOVIĆ O POZNATOM KOMPOZITORU S POČETKA KARIJERE: Rekao je da se udam jer od pevanja nema ništa

DUGOGODIŠNjA muzička karijera Viki Miljković obiluje brojnim hitovima, a njen angažman u "Zvezdama Granda" kao članica žirija i mentor dodatno potvrđuje njen uspeh i slavu.

Ipak, njen put do vrha nije bio jednostavan. Viki je verovala u svoje muzičke snove čak i kada nije imala podršku, a poznati kompozitor Dragan Aleksandrić savetovao joj je da odustane od pevanja i okrene se školovanju.

- Dragan Aleksandrić je procenio da nisam talentovana i rekao je mom ocu da treba da završim školu i da se udam, a da od pevačke karijere nema ništa. Tada su mi sve lađe potonule. Možda me on nije pažljivo slušao jer je bio prezauzet, a možda ja nisam bila dovoljno zrela, bila sam dete. Otac mi je rekao da je to završena priča. Ipak, nisam odustajala i posle godinu i po dana ubedila sam ga da se obratimo Marini Tucaković, koja je prepoznala moj talenat. Uspela sam i da završim školu i da se udam, tako da je s te strane Aleksandrić bio u pravu - ispričala je svojevremeno Viki.

Mnogo godina kasnije Dragan je rekao kako verovatno u to vreme nije obratio dovoljno pažnje na Viki.

- Savetovao sam joj da nastavi školu, da završi fakultet, što je ona i uradila. Ali je u pevanju napravila odličan posao. Ona i Taške su super tandem, on je predivan momak - izjavio je kompozitor.

Sa samo šesnaest godina, pevačica koja je tada bila tinejdžerka kročila je u svet muzike kada nije mogla ni da sanja o karijeri kakvu danas ima, a tada je dobila podršku Marine Tucaković koja je uvela u estradni svet.

- Zahvaljujem se onome gore, jednostavno mislim da Bog dragi to sve tako namesti i odredi kako će biti. Ja sam očigledno miljenica čim mi je mnoge kockice sastavio kako treba (smeh). Imala svoju porodicu kao podršku, ali i Marina Tucaković je od samog starta bila uz mene - ispričala je Viki svojevremeno u emisiji "Iz profila".

