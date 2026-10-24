VAŽAN DAN ZA REPUBLIKU SRPSKU: Obeležava se 35 godina od osnivanja Skupštine

VLAST na nivou BiH po svemu sudeći formiraće SNSD i HDZ BiH kao predstavnici srpskog i hrvatskog naroda i verovatno SDA, Stranka za BiH i DF, kao predstavnici bošnjačkog naroda. Ovo su rezultati sastanka predsednika tih stranaka, s tim da srpski i bošnjački predstavnici nisu još sedali za sto.