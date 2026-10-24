VAŽAN DAN ZA REPUBLIKU SRPSKU: Obeležava se 35 godina od osnivanja Skupštine
NA PALAMA će danas biti obeleženo 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske. Biće položeni venci kod Spomenika "Sabornost" na Trgu stvaralaca Republike Srpske, dok će u Kulturnom centru Pale biti održana svečana akademija, prenela je RTRS.
Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu, pod nazivom Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Odluku o njenom formiranju doneli su srpski poslanici izabrani na prvim višestranačkim izborima 1990. godine.
Osnivanjem Skupštine započet je proces političkog i institucionalnog organizovanja koji je u narednim mesecima vodio ka proglašenju Republike Srpske, donošenju Ustava i izgradnji njenih institucija.
(Tanjug)
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