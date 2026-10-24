Republika Srpska

VAŽAN DAN ZA REPUBLIKU SRPSKU: Obeležava se 35 godina od osnivanja Skupštine

T.J.

24. 10. 2026. u 08:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA PALAMA će danas biti obeleženo 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske. Biće položeni venci kod Spomenika "Sabornost" na Trgu stvaralaca Republike Srpske, dok će u Kulturnom centru Pale biti održana svečana akademija, prenela je RTRS.

ВАЖАН ДАН ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ: Обележава се 35 година од оснивања Скупштине

Banjaluka foto SM

Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu, pod nazivom Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Odluku o njenom formiranju doneli su srpski poslanici izabrani na prvim višestranačkim izborima 1990. godine.

Osnivanjem Skupštine započet je proces političkog i institucionalnog organizovanja koji je u narednim mesecima vodio ka proglašenju Republike Srpske, donošenju Ustava i izgradnji njenih institucija.

(Tanjug)

BONŽUS VIDEO: MITSKA BITKA: Scene sa snimanja filma "Koridor" Slađane Zarić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zapretio: Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!
Svet

0 0

Tramp zapretio: "Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je će se Vašington pozabaviti Kubom nakon što reši pitanje Irana, najavljujući da bi američki brodovi mogli da se zaustave u blizini kubanske obale, nakon čega bi američki državni sekretar Marko Rubio bio upućen da postigne dogovor.

24. 10. 2026. u 09:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa