DODIK POVODOM 35 GODINA SKUPŠTINE SRPSKOG NARODA: Mesto gde je rođena i zaživela Republika Srpska

OSNIVANjE Skupštine srpskog naroda u BiH, 24. oktobra 1991. godine, bio je istorijski, sudbonosni i jedini mogući odgovor tadašnjih srpskih političkih predstavnika na politiku preglasavanja, majorizacije i otvorenog brisanja političkih i ustavnih prava Srba kao konstitutivnog naroda, istakao je predsednik SNSD Milorad Dodik.

Foto: Tanjug/Srna/Maja Brčkalo

Povodom 35 godina od osnivanja Skupštine srpskog naroda u BiH, Dodik je kaže da su 24. oktobra 1991. godine legitimno izabrani srpski poslanici doneli vizionarsku odluku i podigli neprobojni politički bedem pred pokušajima da se srpski narod svede na obespravljenu manjinu nametanjima i raznim oblicima pritisaka.

Osnivanje Skupštine srpskog naroda je istorijska činjenica koja ruši sve lažne narative političkog Sarajeva i dela međunarodne zajednice o Republici Srpskoj koja činjenično dokumentuje da je Srpska nastala u miru, legalnom i legitimnom voljom naroda, pre bilo kakvih ratnih sukoba. Ona nije plod slučajnosti, već institucionalni izraz prava jednog naroda na samoopredeljenje, slobodu i goli opstanak na vekovnim ognjištima. Narodna skupština je od prvog dana bila i ostala mesto gde je rođena i zaživela Republika Srpska i svetionik naše državotvorne ideje ", istakao je Dodik.

On je podsetio da je od završetka rata novembra 1995. godine istorija ponovo stavila srpski naroda pred slična, prelomna iskušenja.

- Metode su se promenile, ali je cilj onih koji ne vole Republiku Srpsku i žele njeno ukidanje ostao potpuno isti – tiho gašenje Srpske, unitarizacija BiH i potpuno razvlašćivanje srpskog naroda. Ono što su 1991. godine pokušavali političkim preglasavanjem srpskih predstavnika u Sarajevu, u ratu su pokušali puškom i etničkim čišćenjem, a kasnije kroz kolonijalnu diktaturu nelegalnih visokih predstavnika, nametanjem zakona, oduzimanjem nadležnosti i političkim optužnicama - ukazao je Dodik.

Svedoci smo, kaže on, i nezapamćenih i nigde zabeleženih udara na ustavni poredak kroz odluke krnjeg Ustavnog suda BiH koji se od čuvara Ustava, što mu i jeste osnovna funkcija, pretvorio u egzekutora srpskih prava i Republike Srpske.

- Svakodnevno se suočavamo sa otvorenim pokušajima otimanja imovine Republike Srpske, od naših šuma, reka, do poljoprivrednog zemljišta. Cilj te politike je jasan – svesti Republiku Srpsku na praznu geografsku ljušturu bez ekonomske samostalnosti, kako bi se potom lakše ukinula i ugasila njena politička autonomija - naveo je Dodik.

Baštineći tradiciju onih koji su 1991. godine imali hrabrosti da kažu "Ne" gaženju srpskih prava, naglasio je Dodik, šaljemo jasnu i nepokolebljivu poruku – imovina je crvena linija preko koje nećemo preći.

- Zemlja, vazduh, voda, rudna bogatstva, kao i institucije pripadaju narodu Republike Srpske i ne postoji ta ucena, sankcija, niti montirani politički proces koji nas može naterati da trgujemo onim što su najhrabriji među nama odbranili životima. Vreme stranog intervencionizma i vazalskog odnosa prema stranim ambasadama je prošlost. Sudbina Republike Srpske neće se krojiti ni u Sarajevu, ni u ambasadama, već isključivo ovde, u Republici Srpskoj, u najvišem zakonodavnom telu koje je narod izabrao - naglasio je Dodik.

On je rekao da Narodna skupština Republike Srpske ostaje vrhovni politički i pravni autoritet i svaki pokušaj njenog zaobilaženja ili ponižavanja predstavlja direktan napad na demokratsku volju građana Srpske.

"Naša politika nije politika sukoba, već politika slova zakona i odbrane Dejtonskog mirovnog sporazuma u njegovom izvornom obliku, dakle slova a ne duha Dejtona. Ali isto tako, naša politika je politika nulte tolerancije prema svakom pokušaju ponižavanja Republike Srpske. Pred izazovima koji su stalno prisutni potrebno nam je, više nego ikada, svesrpsko jedinstvo, politička zrelost i nacionalna odgovornost. Čuvajući dignitet, snagu i suverenitet Narodne skupštine Republike Srpske, mi čuvamo mir, stabilnost i pravo naših potomaka i generacija koje dolaze da žive slobodno, ponosno i uzdignute glave na svojoj zemlji. Istorijska lekcija iz oktobra 1991. godine, čiji sam bio sudionik i na šta sam izuzetno ponosan, neka nam bude trajna inspiracija i putokaz kako se brani i voli otadžbina", poručio je Dodik, prenosi Srna.

Skupština srpskog naroda u BiH osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu i predstavlja preteču današnje Narodne skupštine Republike Srpske. Ovaj organ je doneo istorijske odluke o opstanku srpskog naroda, proglašenju Republike Srpske i prvom Ustavu. Prvi saziv je imao 77 poslanika, a kasnije se taj broj ustalio na 83 mandata. Poslanici su 9. januara 1992. godine usvojili Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda BiH, koji se danas obeležava kao Dan Republike Srpske.

(RT Balkan)