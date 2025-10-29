SIJARTO SE OGLASIO POSLE SJAJNIH VESTI ZA SRBE: Nadam se da će sve evropske kolege razumeti poruku

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto istakao je da je odlična odluka ukidanje američkih sankcija predsedniku Miloradu Dodiku, koji je, kako je naveo, učinio mnogo za odnose Republike Srpske i Mađarske.

Foto: Profimedia

- Nadam se da će sve evropske kolege razumeti poruku ove odluke - naveo je Sijarto na društvenoj mreži Iks.

Great decision! President Dodik has done a lot for RS and for Hungary–RS relations. I hope all European colleagues will understand the message of this decision! https://t.co/aTnuB3jqwV — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 29, 2025

Ministarstvo finansija SAD ukinulo je sankcije predsedniku Miloradu Dodiku, srpskom članu Predsedništva BiH Željki Cvijanović, predsedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću, kao i ostalim osobama i preduzećima koje su uvedene u vreme prethodne američke administracije.

(RTRS)