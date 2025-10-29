SIJARTO SE OGLASIO POSLE SJAJNIH VESTI ZA SRBE: Nadam se da će sve evropske kolege razumeti poruku
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto istakao je da je odlična odluka ukidanje američkih sankcija predsedniku Miloradu Dodiku, koji je, kako je naveo, učinio mnogo za odnose Republike Srpske i Mađarske.
- Nadam se da će sve evropske kolege razumeti poruku ove odluke - naveo je Sijarto na društvenoj mreži Iks.
Ministarstvo finansija SAD ukinulo je sankcije predsedniku Miloradu Dodiku, srpskom članu Predsedništva BiH Željki Cvijanović, predsedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću, kao i ostalim osobama i preduzećima koje su uvedene u vreme prethodne američke administracije.
(RTRS)
Preporučujemo
UDARNA VEST IZ SAD: Novi je dan na Balkanu
29. 10. 2025. u 17:25
REPUBLIKA SRPSKA NIKADA NEĆE PASTI: Dodik se oglasio posle ukidanja sankcija
29. 10. 2025. u 16:19
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
29. 10. 2025. u 16:17
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)