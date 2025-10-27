DALI NAJVREDNIJE RODU: Parastos srpskim junacima u Ugljeviku
U Ugljeviku služen parastos za 301 poginulog borca Vojske Republike Srpske.
Cveće na spomen-obeležje položile su porodice poginulih boraca, predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, lokalne boračke organizacije, rukovodstvo opštine Ugljevik, kao i delegacije susednih opština.
U molitvi i sećanju na junake koji su dali živote za slobodu srpskog naroda, istaknuta je trajna obaveza da se njihova žrtva nikada ne zaboravi i da se čuva Republika Srpska, za koju su dali ono najvrednije – svoje živote.
Predsednik opštinske Boračke organizacije Jovan Marinković rekao je da opštinska slava uvek započinje sećanjem na one koji su dali živote za slobodu srpskog naroda i Republiku Srpsku i da njihova žrtva ne sme biti zaboravljena.
Načelnik Ugljevika Dragan Gajić istakao je da žrtva poginulih boraca obavezuje da čuvamo mir, jedinstvo i vrijednosti za koje su se oni borili.
-Naš zadatak je da njihovim porodicama pružimo poštovanje i podršku, a mladima da prenosimo istinu o hrabrosti i ljubavi prema otadžbini koja je utkala temelje naše Republike Srpske-rekao je Gajić.
