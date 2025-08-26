CVIJANOVIĆ PORUČILA BEĆIROVIĆU: DŽaba izgovori, sve se juče pokazalo

SRPSKI član Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da se bošnjački član Predsedništva Denis Bećirović današnjom pričom o njenoj inicijativi da se predsednik SAD Donald Tramp nominuje za Nobelovu nagradu za mir posipa pepelom i da bi mnogo bolje bilo da je preskočio tu temu, jer se samo dublje ukopava.

Željka Cvijanović foto BZdrinja

- Iste priče o ruskom uticaju ili o američkim sankcijama su patetične. Činjenica je da je on zaustavio da se predlog o nominaciji nađe na dnevnom redu sednice Predsedništva. Sve što je želeo mogao je da dopuni. Ali suština je bila da on o tom predlogu ne sme da se izjasni i zato je bespotrebno i krajnje amaterski da to danas nastoji da kamuflira - istakla je Cvijanović.

Ona je naglasila da je činjenica i da je Bećirović dio bošnjačke politike netrpeljivosti i nepoštovanja činjenice da u BiH žive i Srbi.

- Mržnja je zaštitni znak bošnjačke politike. Zaštitni znak srpske politike su ustav, Dejtonski sporazum i iznad svega mir i stabilnost - ukazala je Cvijanović.

Cvijanović je istakla da, što se tiče sankcija koje su zvaničnicima i izabranim predstavnicima Republike Srpske uvodile Obamina i Bajdenova administracija, najveće zadovoljstvo joj predstavlja činjenica da su Bajdenovu i Obaminu politiku sankcionisali građani SAD na proteklim izborima kad su ogromno poverenje ukazali predsedniku Trampu.

- Ako njihova politika nije bila dobra za Amerikance, jasno je da nije dobra ni za Srbe i druge pravdoljubive narode. Za one kojima su potrebni alati duboke države poput izmišljenih 'bonskih ovlaštenja' da bi glumili da imaju državu, ovo nije dobro vreme. Mi u Republici Srpskoj verujemo u istinsku demokratiju, u kojoj izabrani predstavnici bivaju testirani na izborima - naglasila je Cvijanović.

Ona je istakla da u Sarajevu veruju u moć sile - u ruke Kristijana Šmita ili zloupotrebu pravosuđa u političke svrhe.

- Nikada nećemo biti isti. A sramota je ogromna da su druga dva člana Predsedništva BiH sprečili da se juče izjasnimo o važnoj temi u kojoj bismo, kao država koja je prošla rat, pozdravili napore predsednika Trampa da na planeti zavlada mir. Džaba izgovori, sve se juče jasno pokazalo - poručila je Cvijanović.

(SRNA)