"NACIONALNA KLASA" IZMAMILA POGLEDE: U Ćupriji održana tradicionalna "Fićijada" (FOTO)

VOZIMO fiću i uživamo – poručili su vlasnici legendarnih „Zastavinih“ automobila iz Beograda, Kragujevca, Smedereva, Aleksandrovca, Kovina, Šida, Aranđelovca, Paraćina, Jagodine, Zaječara...

Foto: Z. Rašić

Fabrički bele, ali i šarene, metalik, ukrašene zastavima i cvećem, parkirali su svoje ljubimce na platou kraj Velike Morave, nadomak popularnog mosta Žućka u Ćupriji. Bila je to peta „Fićijada“ koju je u nedelju organizovalo ćuprijsko Udruženje ljubitelja starih vozila „Fića 035“, čiji predsednik Stefan Nikolić ističe da je učesnika – nikad više. Oko pedeset, računajući i gosta iz Makedonije.

- Mi smo udruženje za očuvanje svih starih „Zastavinih“ automobila, ali najveći značaj dajemo fići. Svaki auto stariji od tri decenije je oldtajmer, a sve fiće to jesu budući da je poslednji proizveden 1985. godine. Na ovoj izložbi imamo i „Zastavine“ kombiće, "kečeve", jugiće... Što bi se reklo, neki su za fiće, neki za jugiće, ali nama su fiće prirasle za srce. Zbog toga smo pre pet godina i odlučili da organizujemo prvu „Fićijadu“. Minifestacija se zove "Fićom kroz Ćupriju". Širimo ovu našu priču i želimo da po organizaciji ovakvih manifestacija budemo među najboljima u Srbiji.

Stefan ima u svom vlasništvu dve fiće, belog iz 1975. i zelenog iz 1979. godine. Ipak, po brojnosti „zastava 750“ koje poseduje, bez premca na ovom skupu bio je Jovan Jovanović iz Jagodine. Ima ih ukupno deset, a u Ćupriju je dovezao modifikovanu repliku abarta. Sa proširenim felnama, preuređenim motorom, branikom...

Foto: Z. Rašić Jovan Jovanović

- Hteo sam da budem potpuno siguran da sa njim mogu da krenem na dalji put. Vozio sam ga letos do Kalikratije u Grčkoj, a sa jednim drugim pre nekoliko godina putovao sam do Pariza... Od deset fića koje imam neki su kompletirani i registrovani, drugi služe samo za delove ili čekaju restauraciju – veli Jovan. On je po struci auto-limar i farbar. Ima svega 33 godine, a njegov najstariji fića 56. Ipak, ljubimac mu je ovaj izloženi, metalik trule višnja boje iz 1979.

Ubedljivo najviše na skupu kraj Morave bilo je Kragujevčana. Dvojica među njima, Dragan Sretenović i Igor Popović, članovi su dva kluba – Udruženja ljubitelja fića Kragujevac i Oldtajmer kluba iz Vrnjačke Banje. Draganov fića je među najstarijima u Srbiji, sa trake je sišao 1966. Nasledio ga je od dede koji ga je kupio novog, pa ga on i supruga voze već 15 godina. Starina od 60 leta je kontraš, vrata mu se otvaraju sleva na desno. Porodičnog ljubimca toliko paze da nikad u životu nije pokisao.

Igor je svog lepotana ofarbao u crno-žuto.

- Iskopirao sam film „Nacionalna klasa“ i našeg čuvenog Dragana Nikolića, da nas podseća na to kako je nekad bilo... A fića je nekad bio poput mercedesa. Ja sam svoj kupio od bake Branke koja je bila prvi vlasnik. Vozila ga je do svoje 92. godine. Teško je naći dobrog fiću, a ovaj je bio kompletno očuvan. I dan-danas je sve fabričko na njemu...

Koliko fića, toliko i porodičnih priča kojima se ponose njihovi vlasnici. Zato ih neki ljubomorno čuvaju, drugi ih samo ponekad voze na izložbe, treći pale svakodnevno...

Nagradu za najoriginalnijeg fiću na manifestaciji "Fićom kroz Ćupriju" dobio je Darko Kostić iz Kovina, dok je najstarijegdovezao Velibor Ikodinović iz Kragujevca. A da bi došao do grada na Moravi, najveću kilometražu prešao je svojim ljubimcem Danijel Šerer iz Novog Sada.

DEFILE I TRKA „NACIONALNA KLASA“

Ćupričani su u nedelju bili u prilici da vide ne samo izložbu fića, već i kako nekadašnji omiljeni četvorotočkaši krstare njihovim ulicama. Prošli su kroz grad u svečanom defileu, odakle su se vratili na polaznu tačku, gde je prvi put organizovana trka pod nazivom „Nacionalna klasa“.

Merilo se vreme za koje takmičari pređu obeleženu i dobro obezbeđenu stazu dugu 200 metara. Pobedio je Nemanja Savić iz Šida koji je stazu prešao za 17,8 sekundi, drugo mesto pripalo je Darku Kostiću iz Kovina, a treće Jovanu Jovanoviću iz Jagodine.

NOSTALGIJA

Fića, nažalost, ima sve manje na ulicama Srbije, a sve više ih je u garažama, kao podsetnik na vreme kad je cvetala jugioslovenska automobilska industrija. I na sve ostalo, čega se sa nostalgijom sećamo.