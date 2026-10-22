GRADE KAPELU NA TEMELJIMA RODNE KUĆE SVETITELJA: U zaseoku Arsovići u Kušićima niče spomen-kompleks Jakovu Tumanskom (FOTO)

PODNO vetrovitog Javora, u zaseoku Arsovići mesne zajednice Kušići, odjeknule su molitve i zvona. Na mestu gde je u skromnom domu rođen Radoje Arsović – u narodu i crkvi danas proslavljeni Sveti Jakov Tumanski – osveštan je i postavljen časni krst i ikona ovog velikog srpskog svetitelja, učitelja i mučenika.

FOTO: Privatna arhiva

Od rodne kuće svetitelja, koja je u plamenu stradala do temelja, godinama je ostalo samo golo podsećanje. Ipak, vera i želja da se ime i mesto rođenja javorskog izdanaka ne prepuste zaboravu pokrenule su pre nekoliko godina meštane, zemljake i udruženje osnovano sa jednim svetim ciljem. Danas na tom mestu ponosno stoji kapela, letnjikovac za hodočasnike i budući spomen-kompleks.

Priča o Radoju Arsoviću, rođenom krajem 1894. godine upravo ovde pod Javorom, jedna je od najfascinantnijih biografija srpskog naroda. Nakon školovanja u Srbiji, otišao je u Francusku gde je dostigao najviše intelektualne domete – doktorirao je filozofiju na prestižnom pariskom univerzitetu Sorbona, a potom i pravo u Monpeljeu. Izgrađen u vrhunskog intelektualca sa širokim znanjem iz medicine i teologije, stupio je u diplomatsku službu Kraljevine Jugoslavije u Parizu.

Foto: Printskrin Monah Jakov (desno) sa vladikom Nikolajem Velimirovićem

Međutim, susret sa vladikom Nikolajem Velimirovićem nakon Prvog svetskog rata u potpunosti menja njegov životni put. Nadahnut verom i Bogomoljačkim pokretom, dr Radoje Arsović napušta visoku diplomatiju, otmeni pariski život i svetovna priznanja. Dolazi u Ohrid i Bitolj uz vladiku Nikolaja, gde se 1938. godine zamonašuje i dobija ime Jakov. Sa dva doktorata u džepu, odeven u skromnu monašku rizu kao sabrat manastira Žiče, izabrao je strog podviznički život.

Pred Drugi svetski rat, sa koferom punim duhovnih knjiga, pešačio je i misionario između Čačka i Kraljeva. Ostao je upamćen kao izuzetno smeran i prozorljiv čovek – vodio je volove u jarmu kroz Kraljevo upozoravajući narod na ropstvo koje dolazi, i predvideo je bombardovanje Beograda. Tokom ratnih godina delio je sudbinu naroda i bio uz vladiku Nikolaja u zatočeništvu u manastiru Ljubostinji.

Svaki kamen novopodignutog kompleksa u Arsovićima nosi duboku ličnu priču i slogu meštana koji su odlučili da dedovinu predaju Bogu i narodu. Budimir Arsović, na čijoj se očevini nalazila rodna kuća svetitelja, bez razmišljanja je ustupio imanje za podizanje ove svetinje.

SPC ga kanonizovala 2017. STRADANjE monaha Jakova (Arsovića) nastavilo se i po završetku rata. Zbog nepokolebljivih hrišćanskih uverenja i deljenja duhovnih knjiga, pripadnici tadašnje posleratne tajne službe presreli su ga i mučki pretukli na putu između Požarevca i Rabrova. Od posledica tog brutalnog napada, monah Jakov sklopio je oči u Rabrovu 1946. godine. Po sopstvenoj želji, sahranjen je u manastiru Tuman. Decenijama kasnije, krajem 2014. godine, prilikom otvaranja njegovog groba, mošti su pronađene cele i netruležne, a Srpska pravoslavna crkva ga je 2017. godine zvanično kanonizovala kao prepodobnog Jakova Novog Tumanskog.

– Znali smo mi odstarina za ime Radoje Arsović, ali nismo tačno znali u kojem je manastiru sahranjen i gde je završio svoj put. Tek kada je kanonizovan i proglašen za svetitelja, sve se otkrilo. Bili smo dugo u dilemi oko imena Jakov Tumanski, tražili istinu, dok nismo došli do prave stvari – da je to naš čovek, iz naše krvi i sa ovog našeg krša! Kada su me pojedinci pitali hoću li da dam plac u svojoj svojini da se tu gradi, prihvatio sam to oberučke – priseća se Budimir Arsović.

Put od ideje do blagoslova bio je prokanan dugotrajnim radom i verom. Miloje Tutunović, jedan od pokretača ove plemenite inicijative, potražio je pomoć zemljaka kako bi ideja dobila i dostojan arhitektonski oblik.

Foto: Vikipedija

– Moja želja je bila da obnovimo makar to ognjište gde je svetitelj rođen. Vladimir Bojanović je odigrao veliku ulogu, našao je projektante u Ivanjici koji su osmislili čitav kompleks. Kada sam otišao u manastir Tumane da od igumana dobijem blagoslov za radove, izgovorio je jednu rečenicu koja mi se duboko urezala u mozak i srce. Reče mi iguman: 'Čovek u svom životu dva puta umire. Prvi put kada napusti ovozemaljski život, a drugi put kada ga njegovi bližnji i narod zaborave.' To me je pogodilo i potreslo. Rekao sam sebi da Svetog Jakova ne smemo zaboraviti. Zajedno sa Budimirom, Vladimirom i Dragišom Vidakovićem, koji je uložio neizmerno truda i vremena za sve ljude koji ovde dolaze, dali smo sve od sebe da ovu zamisao iznesemo do kraja – ispričao nam je Tutunović, meštanin Kušića.

Radovi koji su započeti još 2018. godine, kada je istina o poreklu tumanskog svetitelja zatalasala ivanjički kraj, danas dobijaju svoju punu krunu. Darko Orestijević podsetio je na težak, ali plodonosan put od prve ideje do današnjeg osveštanja.

– Hvala Bogu, dočekali smo ovaj dan! Priču smo započeli još 2018. godine kada smo saznali da je Sveti Jakov Tumanski rođen baš na ovom mestu. Krenuli smo u realizaciju podizanja spomenika, obnovu izgorele kuće, izgradnju kapele i ovog letnjikovca u kome će svi vernici, namernici i turisti moći da se poklone svetitelju, pronađu mir i osveže se pod ovom našom planinom – poručio je Orestijević.

Na mestu gde je nekada gorela vatra na kućnom ognjištu učenog pariskog đaka i tumanskog čudotvorca, danas gori sveća vere, nezačinjene ljubavi i neprolaznog zaveštanja. Zaseok Arsovići u Kušićima tako je postalo novo duhovno stecište i nezaobilazna tačka na mapi hodočasnika koji hita ka svetinjama javorskog kraja.