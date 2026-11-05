POSNE ROLNICE: Sa tri neodoljiva fila
Danas vam donosimo recept za jedan od onih sitnih kolača kojima je teško odoleti! Posne rolnice, nežnog, prhkog testa koje se topi u ustima, a u svakom zalogaju krije bogat i ukusan fil.
- 200 gr mekog margarina
- 60 gr šećera u prahu
- 120 ml ulja
- 120 ml vode
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 560 gr brašna
- 60 gr gustina
- 1 kašičica praška za pecivo
- prstohvat soli
Za filovanje:
- Polovina pakovanja posnog fila od urmi i seckani orasi
- Polovina pakovanja posnog Nutela namaza
- Polovina pakovanja fila od halve
- 2 kašike kakaoa za čokoladno testo
Priprema:
U posudu miksera stavite omekšali margarin i šećer u prahu, pa mutite dok ne dobijete lepu, kremastu i ujednačenu smesu.Zatim dodajte ulje, vodu i ekstrakt vanile, pa kratko promešajte. Postepeno dodajte brašno, gustin, prašak za pecivo i prstohvat soli. Mešajte samo dok se sastojci ne sjedine i ne dobijete mekano, kompaktno testo. Nemojte ga dugo mesiti kako bi kolači ostali lepo prhki.
Testo podelite na tri jednaka dela. Svaki deo stavite između dva lista papira za pečenje i razvucite u pravougaonik, tako da testo ravnomerno popuni površinu.
Prvi deo premažite filom od urmi i pospite seckanim orasima, drugi premažite posnim čokoladnim namazom, a za treći deo pripremite čokoladno testo tako što ćete u jedan deo testa umesiti dve kašike kakaoa. Zatim ga premažite filom od halve.
Svaki deo pažljivo preklopite, savijajući testo jedan preko drugog dok ne dobijete lepo oblikovanu rolnicu.
Pripremljene rolnice stavite u zamrzivač najmanje 30 minuta, a najbolje oko sat vremena, kako bi se lepo stegle i lakše sekle.
U međuvremenu zagrejte rernu na 170 stepeni, na programu gornjeg i donjeg grejanja. Rolnice prebacite u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na srednjoj rešetki oko 35–40 minuta, dok blago ne porumene. Kada se potpuno ohlade, poslužite ih i uživajte u tri divne kombinacije ukusa!
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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