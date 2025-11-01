UKUSNI KOLAČIĆI SA PAVLAKOM I SUVIM GROŽĐEM: Mirisni, mrvičasti i puni ukusa

Ovi kolačići sa pavlakom i suvim grožđem vraćaju taj miris i ukus detinjstva. Meki su, mrvičasti, nežno slatki i odlični za svaku priliku – bilo kao posluženje gostima, školska užina ili mali trenutak uživanja uz šoljicu čaja.

FOTO: Novosti

Sastojci:

brašno – 330 gr

šećer – 80 gr

vanilin šećer – 8 gr

prašak za pecivo – 1 kašičica

puter – 100 gr

pavlaka – 100 gr

jaje – 1 komad

suvo grožđe – 100 gr

Priprema:

U činiji pomešajte brašno, šećer, vanilin šećer i prašak za pecivo. Hladan puter isecite na komadiće, dodajte u suvu smešu i prstima utrljajte dok ne dobijete mrvičastu strukturu. U drugoj posudi umutite jaje i pavlaku, pa dodajte u testo i mešajte dok ne postane glatko. Umešajte oprano i osušeno suvo grožđe i kratko mesite da se sve sjedini u meko, nelepljivo testo. Oblikujte testo u kuglu, umotajte u plastičnu foliju i stavite u frižider na 1 sat. Nakon toga, testo razvucite na debljinu od oko 8 mm i isecite krugove pomoću čaše ili kalupa. Redjajte kolačiće na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180°C oko 20 minuta, dok blago ne porumene. Dok su još topli, pospite ih šećerom u prahu po želji.

Savet:

Možete dodati i malo rendane kore limuna ili pomorandže za svežiju aromu. Ako volite mekše kolačiće, skratite vreme pečenja za 2–3 minuta.

Uživajte!