Torte i kolači

UKUSNI KOLAČIĆI SA PAVLAKOM I SUVIM GROŽĐEM: Mirisni, mrvičasti i puni ukusa

Milena Tomasevic

01. 11. 2025. u 11:11

Ovi kolačići sa pavlakom i suvim grožđem vraćaju taj miris i ukus detinjstva. Meki su, mrvičasti, nežno slatki i odlični za svaku priliku – bilo kao posluženje gostima, školska užina ili mali trenutak uživanja uz šoljicu čaja.

УКУСНИ КОЛАЧИЋИ СА ПАВЛАКОМ И СУВИМ ГРОЖЂЕМ: Мирисни, мрвичасти и пуни укуса

FOTO: Novosti

Sastojci: 

  • brašno – 330 gr
  • šećer – 80 gr
  • vanilin šećer – 8 gr
  • prašak za pecivo – 1 kašičica
  • puter – 100 gr
  • pavlaka – 100 gr
  • jaje – 1 komad
  • suvo grožđe – 100 gr

Priprema: 

U činiji pomešajte brašno, šećer, vanilin šećer i prašak za pecivo. Hladan puter isecite na komadiće, dodajte u suvu smešu i prstima utrljajte dok ne dobijete mrvičastu strukturu. U drugoj posudi umutite jaje i pavlaku, pa dodajte u testo i mešajte dok ne postane glatko. Umešajte oprano i osušeno suvo grožđe i kratko mesite da se sve sjedini u meko, nelepljivo testo. Oblikujte testo u kuglu, umotajte u plastičnu foliju i stavite u frižider na 1 sat. Nakon toga, testo razvucite na debljinu od oko 8 mm i isecite krugove pomoću čaše ili kalupa. Redjajte kolačiće na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180°C oko 20 minuta, dok blago ne porumene. Dok su još topli, pospite ih šećerom u prahu po želji.

Savet: 

Možete dodati i malo rendane kore limuna ili pomorandže za svežiju aromu. Ako volite mekše kolačiće, skratite vreme pečenja za 2–3 minuta.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PILEĆI ROLAT SA AJVAROM: Neodoljiva kombinacija ukusa!
Peciva i pite

0 2

PILEĆI ROLAT SA AJVAROM: Neodoljiva kombinacija ukusa!

Ukoliko želite da pripremite predjelo koje će oduševiti i one najprobirljivije, ovaj pileći rolat sa ajvarom je pravi izbor! Nežna kora sa blagim mirisom ajvara i punjenje od piletine, kiselih krastavaca i kajmaka prave savršenu kombinaciju ukusa. Lagan, sočan i dekorativan, ovaj rolat će postati hit svakog stola — bilo da je praznik, slavlje ili nedeljni ručak.

01. 11. 2025. u 13:25

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)