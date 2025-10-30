BELE MAK ŠTANGLICE: Neodolljiva kombinacija maka i bele čokolade

Ako volite kolače koji izgledaju jednostavno, a ukusom osvajaju sve redom – bele mak štangle su pravi izbor za vas! Spoj finog maka i kremaste bele čokolade daje neverovatnu ravnotežu ukusa – dovoljno slatko, a opet osvežavajuće i lagano.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 pakovanje korica za rozen tortu (8 kora, koristi se 7)

Fil:

300 gr kristal šećera

300 ml mleka

300 gr mlevenog maka

100 gr mlevenog keksa

250 gr maslaca ili margarina

Glazura:

150 gr bele čokolade

4 kašike ulja

Za posnu verziju koristite margarin i posnu čokoladu.

Priprema:

U šerpicu sipajte mleko i šećer, pa zagrejte do ključanja. Dodajte mak, smanjite temperaturu i kuvajte 3 minuta uz mešanje. Skinite sa ringle i u vreo fil umešajte maslac, zatim dodajte i mleveni keks. Sve dobro sjedinite. Ostavite nekoliko minuta da se fil malo prohladi i zgusne. Filujte kore toplim filom. Prekrijte kolač streč folijom, pritisnite daskom i ostavite u frižideru preko noći. Sutradan pripremite glazuru: na tihoj vatri otopite čokoladu i ulje, prohladite i prelijte kolač. Vratite u frižider da se glazura stegne.

Uživajte!