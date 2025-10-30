BELE MAK ŠTANGLICE: Neodolljiva kombinacija maka i bele čokolade
Ako volite kolače koji izgledaju jednostavno, a ukusom osvajaju sve redom – bele mak štangle su pravi izbor za vas! Spoj finog maka i kremaste bele čokolade daje neverovatnu ravnotežu ukusa – dovoljno slatko, a opet osvežavajuće i lagano.
Sastojci:
- 1 pakovanje korica za rozen tortu (8 kora, koristi se 7)
Fil:
- 300 gr kristal šećera
- 300 ml mleka
- 300 gr mlevenog maka
- 100 gr mlevenog keksa
- 250 gr maslaca ili margarina
Glazura:
- 150 gr bele čokolade
- 4 kašike ulja
Za posnu verziju koristite margarin i posnu čokoladu.
Priprema:
U šerpicu sipajte mleko i šećer, pa zagrejte do ključanja. Dodajte mak, smanjite temperaturu i kuvajte 3 minuta uz mešanje. Skinite sa ringle i u vreo fil umešajte maslac, zatim dodajte i mleveni keks. Sve dobro sjedinite. Ostavite nekoliko minuta da se fil malo prohladi i zgusne. Filujte kore toplim filom. Prekrijte kolač streč folijom, pritisnite daskom i ostavite u frižideru preko noći. Sutradan pripremite glazuru: na tihoj vatri otopite čokoladu i ulje, prohladite i prelijte kolač. Vratite u frižider da se glazura stegne.
Uživajte!
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)