BELE MAK ŠTANGLICE: Neodolljiva kombinacija maka i bele čokolade

Milena Tomasevic

30. 10. 2025. u 13:30

Ako volite kolače koji izgledaju jednostavno, a ukusom osvajaju sve redom – bele mak štangle su pravi izbor za vas! Spoj finog maka i kremaste bele čokolade daje neverovatnu ravnotežu ukusa – dovoljno slatko, a opet osvežavajuće i lagano.

БЕЛЕ МАК ШТАНГЛИЦЕ: Неодолљива комбинација мака и беле чоколаде

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 pakovanje korica za rozen tortu (8 kora, koristi se 7)

Fil:

  • 300 gr kristal šećera
  • 300 ml mleka
  • 300 gr mlevenog maka 
  • 100 gr mlevenog keksa
  • 250 gr maslaca ili margarina

Glazura:

  • 150 gr  bele čokolade
  • 4 kašike ulja

Za posnu verziju koristite margarin i posnu čokoladu. 

Priprema:

U šerpicu sipajte mleko i šećer, pa zagrejte do ključanja. Dodajte mak, smanjite temperaturu i kuvajte 3 minuta uz mešanje. Skinite sa ringle i u vreo fil umešajte maslac, zatim dodajte i mleveni keks. Sve dobro sjedinite. Ostavite nekoliko minuta da se fil malo prohladi i zgusne. Filujte kore toplim filom.  Prekrijte kolač streč folijom, pritisnite daskom i ostavite u frižideru preko noći. Sutradan pripremite glazuru: na tihoj vatri otopite čokoladu i ulje, prohladite i prelijte kolač. Vratite u frižider da se glazura stegne.

Uživajte!

