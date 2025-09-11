SOLJANKA: Recept za rusku čorbu punu ukusa
Soljanka je tradicionalna ruska čorba koja svojim bogatim ukusom i gustom teksturom odmah osvaja. Kombinacija mesa, povrća, kiselih krastavaca i aroma začina čini je savršenim jelom za hladne dane.
Sastojci:
- 400 gr kobasice (poželjno dimljene)
- 300 gr šunke ili slanine
- 2 crna luka
- 2 šargarepe
- 2 paprike (crvena i žuta)
- 2–3 krompira
- 200 gr pečuraka
- 4–5 kiselih krastavaca
- 2–3 kašike paradajz pirea
- 2 l mesne ili povrtne čorbe
- 2 čena belog luka
- 2 lovorova lista
- malo muskatnog oraščića
- so i biber po ukusu
- 1 limun
- 2 kašike ulja za prženje
- 3 kašike pavlake (18% mm)
- svež kopar za posipanje
Priprema:
Kobasicu i šunku iseckajte na kockice i propržite na ulju u velikom loncu dok blago ne porumene. Dodajte sitno seckani crni luk, šargarepu i papriku. Propržite nekoliko minuta, dok povrće malo ne omekša. Umešajte pečurke i kuvajte oko 5 minuta. Zatim dodajte kisele krastavce, paradajz pire i sitno iseckan beli luk. Dobro promešajte.
Ulijte čorbu, pa dodajte isečen krompir, lovorov list i muskatni oraščić. Kuvajte 25 minuta, dok krompir ne omekša. Začinite po ukusu solju i biberom.
Poslužite toplu čorbu uz parče limuna, kašiku pavlake i svež kopar.
Prijatno!
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)