Salate i čorbe

SOLJANKA: Recept za rusku čorbu punu ukusa

Milena Tomasevic

11. 09. 2025. u 14:11

Soljanka je tradicionalna ruska čorba koja svojim bogatim ukusom i gustom teksturom odmah osvaja. Kombinacija mesa, povrća, kiselih krastavaca i aroma začina čini je savršenim jelom za hladne dane.

СОЉАНКА: Рецепт за руску чорбу пуну укуса

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 400 gr kobasice (poželjno dimljene)
  • 300 gr šunke ili slanine
  • 2 crna luka
  • 2 šargarepe
  • 2 paprike (crvena i žuta)
  • 2–3 krompira
  • 200 gr pečuraka
  • 4–5 kiselih krastavaca
  • 2–3 kašike paradajz pirea
  • 2 l mesne ili povrtne čorbe
  • 2 čena belog luka
  • 2 lovorova lista
  • malo muskatnog oraščića
  • so i biber po ukusu
  • 1 limun
  • 2 kašike ulja za prženje
  • 3 kašike pavlake (18% mm)
  • svež kopar za posipanje

Priprema:

Kobasicu i šunku iseckajte na kockice i propržite na ulju u velikom loncu dok blago ne porumene. Dodajte sitno seckani crni luk, šargarepu i papriku. Propržite nekoliko minuta, dok povrće malo ne omekša. Umešajte pečurke i kuvajte oko 5 minuta. Zatim dodajte kisele krastavce, paradajz pire i sitno iseckan beli luk. Dobro promešajte.

Ulijte čorbu, pa dodajte isečen krompir, lovorov list i muskatni oraščić. Kuvajte 25 minuta, dok krompir ne omekša. Začinite po ukusu solju i biberom.

Poslužite toplu čorbu uz parče limuna, kašiku pavlake i svež kopar.

Prijatno!

