SOLJANKA: Recept za rusku čorbu punu ukusa

Soljanka je tradicionalna ruska čorba koja svojim bogatim ukusom i gustom teksturom odmah osvaja. Kombinacija mesa, povrća, kiselih krastavaca i aroma začina čini je savršenim jelom za hladne dane.

FOTO: Novosti

Sastojci:

400 gr kobasice (poželjno dimljene)

300 gr šunke ili slanine

2 crna luka

2 šargarepe

2 paprike (crvena i žuta)

2–3 krompira

200 gr pečuraka

4–5 kiselih krastavaca

2–3 kašike paradajz pirea

2 l mesne ili povrtne čorbe

2 čena belog luka

2 lovorova lista

malo muskatnog oraščića

so i biber po ukusu

1 limun

2 kašike ulja za prženje

3 kašike pavlake (18% mm)

svež kopar za posipanje

Priprema:

Kobasicu i šunku iseckajte na kockice i propržite na ulju u velikom loncu dok blago ne porumene. Dodajte sitno seckani crni luk, šargarepu i papriku. Propržite nekoliko minuta, dok povrće malo ne omekša. Umešajte pečurke i kuvajte oko 5 minuta. Zatim dodajte kisele krastavce, paradajz pire i sitno iseckan beli luk. Dobro promešajte.

Ulijte čorbu, pa dodajte isečen krompir, lovorov list i muskatni oraščić. Kuvajte 25 minuta, dok krompir ne omekša. Začinite po ukusu solju i biberom.

Poslužite toplu čorbu uz parče limuna, kašiku pavlake i svež kopar.

Prijatno!