HAOS U ANKARI PRED NATO SAMIT: Više od 100 uhapšenih na protestu protiv alijanse (FOTO/VIDEO)

TURSKE vlasti privele su više od 100 ljudi koji su učestvovali na protestu protiv NATO-a koji je u nedelju u Ankari organizovala Komunistička partija Turske (TKP), uoči samita Alijanse koji će se u tom gradu održati ove nedelje, saopštila je TKP.

Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia

U saopštenju, TKP je navela da je juče organizovala proteste protiv NATO-a u Ankari i u Istanbulu, prenosi Rojters.

Policija je suzbila protest na centralnom trgu Kizilaj u Ankari uz korišćenje suzavca, i tom prilikom je privedeno više od 100 članova stranke, uključujući i administratore, dok na protestu u Istanbulu koji je održan na Trgu Taksim nije bilo sukoba demonstranata sa policijom.

Na snimcima protesta u Ankari vide se demonstranti sa zastavama koji skandiraju slogane "Ubico NATO, napusti zemlju" i "Nema prolaza za NATO".

More than 100 people were detained in Ankara after the Communist Party of Turkey organized an anti-NATO protest march ahead of an alliance summit in the city next week https://t.co/xu4xxM5kdz pic.twitter.com/Gw3QqZTbGQ — Reuters (@Reuters) July 5, 2026

- Danas smo se okupili u mnogim delovima Turske da protestujemo protiv NATO-a. Rekli smo da nećemo predati Ankaru pristalicama NATO-a, da nećemo dozvoliti Ankari da ćuti. Ispunili smo to obećanje", rekao je generalni sekretar TKP-a Kemal Okutan u Istanbulu.

Turska će u Ankari, na samitu NATO koji će biti održan 7. i 8. jula, ugostiti lidere iz 32 zemlje saveznice, kao zvaničnike partnera NATO-a.

Vlasti su pojačale mere bezbednosti širom turskog glavnog grada pre sastanka NATO, a protesti su zabranjeni.

(Tanjug)