Fudbal

HAOS U BRAZILU! Vinisijus optužio Ančelotija za eliminaciju sa Mundijala

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06. 07. 2026. u 06:31

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Krilni napadač brazilske reprezentacije Vinisijus Žunior prokomentarisao je zašto nije izveo prvi penal u porazu od Norveške (1:2) u osmini finala Svetskog prvenstva.

ХАОС У БРАЗИЛУ! Винисијус оптужио Анчелотија за елиминацију са Мундијала

AP Photo/Frank Franklin II

Selesao je dobio priliku da izvede jedanaesterac u 14. minutu pri rezultatu 0:0, ali Bruno Gimaraeš nije uspeo da pogodi sa bele tačke, što se kasnije pokazalo fatalnim.

Svi su se pitali zašto Vini nije preuzeo odgovornost u toj situaciji, a odgovor krilnog napadača je da se povinovao odluci selektora Karla Ančelotija.

- Selektor unapred bira ko će izvoditi penal. On je izabrao Bruna. Nikada nisam bio sujetan, nikada nisam želeo da budem najbolji strelac turnira i zato je Bruno šutirao. On je izvodio penale bolje od mene i zato ga je Ančeloti izabrao. To je to. Nikada nisam bežao od odgovornosti.

Prema Ančelotiju, odluka o izvođaču penala doneta je na osnovu statističkih podataka o uspešnosti igrača pri izvođenju penala tokom godine. Budući da najbolji izvođači nisu bili na terenu, lopta je data Brunu Gimaraešu.

I to je bila greška!

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